Oposição protocola pedido de CPI mista do INSS

© Shutterstock

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A oposição protocolou nesta segunda-feira (12) um pedido de CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), formada por deputados federais e senadores, para investigar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O requerimento foi apresentado com a assinatura de 36 senadores e 223 deputados federais -superior ao número mínimo exigido de 27 e 171, respectivamente. Apesar disso, a instalação da comissão ainda depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Parlamentares de oposição afirmam que vão procurar Alcolumbre nos próximos dias para tratar do tema. O requerimento precisa ser lido em sessão do Congresso Nacional -prevista, até o momento, para dia 27 deste mês.

"Aposentados e pensionistas de todo o país foram prejudicados, e há muita confusão com as informações até aqui divulgadas. O Brasil apoia essa CPMI, e quem não apoia precisa se explicar", disse a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) em nota.

Leia Também: Febraban e INSS devem fazer força-tarefa para investigar fraudes a aposentados