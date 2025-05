Virginia pede para ficar em silêncio durante depoimento da CPI das Bets

© <p>AgNews/Leo Franco </p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Virgínia Fonseca, 26, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio durante seu depoimento que acontecerá nesta terça-feira (13), na CPI das Bets.

A defesa da influenciadora solicitou que Virginia tenha a permissão de não se pronunciar durante o depoimento. Além disso, ainda solicitaram que os advogados possam acompanhá-la durante todo o ato, com a permissão de se comunicar com eles quando quiser. As informações são da CNN Brasil.

Ainda foi solicitado que a famosa não tenha que assinar termos que a comprometam a dizer a verdade. O processo foi designado para o ministro Gilmar Mendes, que ainda não proferiu sua decisão.

O time de defesa de Virgínia Fonseca também usou como argumento o fato dela trabalhar diariamente com a imagem pública. Por conta disso, ela "teme que a sua convocação seja desvirtuada para que a sua imagem seja indevidamente utilizada para fins diversos daquele que ensejou a instauração da CPI das Bets".

O depoimento de Virginia está marcado para esta terça, às 11h, em Brasília. Nas redes sociais, a influenciadora mostrou que já está no Distrito Federal, onde chegou em seu jatinho, acompanhada de sua família.

Com mais de 53 milhões de seguidores, a influenciadora entrou na mira da CPI das Bets por sua popularidade nas redes sociais. A esposa de Zé Felipe já fez campanhas publicitárias para jogos de azar e apostas on-line.

Leia Também: Banksy: mural 'Battle to Survive a Broken Heart' será leiloado em NY