Senadora critica visual de Virginia na CPI e alerta para apelo infantil

Durante a sessão da CPI das Apostas nesta quarta-feira (14), a senadora Soraya Thronicke fez críticas diretas à aparência da influenciadora Virginia Fonseca, que havia prestado depoimento no dia anterior. A parlamentar questionou a escolha do look da esposa de Zé Felipe, considerando-o inadequado para o ambiente da comissão parlamentar.

Virginia compareceu à CPI usando uma blusa com estampa da filha e um apelido popularizado nas redes sociais, além de carregar um copo rosa com a marca própria e usar óculos em estilo jovial. Para Soraya, o visual adotado pela influenciadora reforça o apelo infantil das plataformas de apostas, o que, segundo ela, é motivo de preocupação.

"Uma das questões que me causa muita estranheza em relação à atual regulamentação é que as plataformas continuam com um apelo infantil, e até mesmo a própria influenciadora", declarou a senadora. Ela acrescentou que, ao observar o estilo de Virginia, a impressão era de alguém muito jovem: "Achei que fosse o estilo dela, mas ela estava bastante jovial, muito adolescente. E adolescente não pode jogar".

Soraya aproveitou o depoimento de Rico Melquiades, também presente na sessão, para fazer um alerta aos influenciadores sobre o impacto de suas imagens no público. "Vocês atraem o público e deveriam se comportar de forma a atrair um público mais adequado, menos jovial. De repente, usar um terno", sugeriu.

Por fim, a senadora justificou suas críticas com um apelo à responsabilidade social: "É só para destacar a importância disso. Nós não temos o direito de expor nenhuma criança ao risco".





