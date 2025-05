Ex-ministro lança campanha para arrecadar dinheiro para Jair Bolsonaro

© Getty Images

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado iniciou uma nova campanha de arrecadação via Pix para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a cobrir despesas com advogados, médicos e apoiar o filho Eduardo Bolsonaro, que se licenciou da Câmara dos Deputados e se mudou para os Estados Unidos.

Nas redes sociais, Machado afirmou que a iniciativa é pessoal e não partiu do ex-presidente. Ele divulgou a chave Pix vinculada ao CPF de Bolsonaro, que está associada a uma conta no Banco do Brasil. “O presidente não me pediu nada. Mas estou vendo a situação e tomei essa atitude. Não podemos esperar que ele fique sem defesa”, declarou em vídeo direcionado a seus seguidores.

Bolsonaro já possui duas aposentadorias — uma do Exército e outra da Câmara — e recebe recursos do PL, partido ao qual é filiado. Em 2023, ele arrecadou mais de R$ 17 milhões por meio de doações via Pix, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). De acordo com Gilson Machado, desse montante, R$ 8 milhões já teriam sido gastos.

Atualmente, o ex-presidente é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusação de articular uma tentativa de golpe de Estado e está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele também passou recentemente por uma cirurgia após sofrer uma obstrução intestinal.

Leia Também: Ladrão entrou no INSS no governo Bolsonaro, diz ministro no Senado

Leia Também: Bolsonaro demonstra resistência em indicar Tarcísio e preocupa partidos