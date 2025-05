Moraes abre sessão de depoimentos de testemunhas da trama golpista

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), abriu nesta segunda-feira (19) a audiência em que serão ouvidas as testemunhas da PGR (Procuradoria-Geral da República) no processo da trama golpista de 2022.

A participação do ministro em depoimentos não é comum. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também acompanha a sessão.

A fase de depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pelas defesas envolvidas no processo contra o núcleo central da trama golpista começa nesta segunda. Serão duas semanas de audiências, com mais de 80 pessoas indicadas pelas partes.