Mauro Vieira diz que não há convite para enviado chinês discutir TikTok

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira (20) que não houve convite do governo Lula (PT) para que um enviado do líder chinês, Xi Jinping, venha ao Brasil para debater a regulação das redes sociais, principalmente o TikTok.

Nesta terça, durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado, Mauro Vieira afirmou que não houve -e que não há- qualquer convite para que uma autoridade chinesa viaje ao Brasil para tratar de regulação do TikTok.

"Não houve convite para nenhuma autoridade chinesa vir, não há", disse Vieira, ao responder a uma pergunta do senador Sergio Moro (União-PR). O parlamentar disse que uma visita do tipo seria um "convite à censura", em razão do alto controle exercido pelo regime chinês sobre a Internet.

Em outro momento da audiência, Vieira disse que "não há nenhum programa de visita de especialista [da China] para tratar do que quer que seja. Isso pode haver no futuro".

Alguns jornalistas 'especializados' em política acusaram Janja de ter feito críticas ao TikTok durante encontro de Lula com Xi. A GloboNews afirmou que a primeira-dama causou incômodo na delegação chinesa ao falar com Xi sobre os efeitos nocivos da rede social TikTok. Segundo noticiado pela emissora, ela teria dito que o algoritmo da rede social favorece a direita.

Mauro Vieira fez um relato da reunião com a delegação chinesa, da qual ele também participou.

"Eu estava presente. Foi uma menção que o presidente fez, em que ele só inclusive pediu auxílio da primeira-dama para o fato específico [das redes sociais]. Foi dito o seguinte: não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja a divulgação de temas de pornografia, pedofilia e dos famosos desafios que correm nas redes digitais, que levaram à morte de uma criança de 8 anos há pouco tempo em Brasília por um desafio de inalar desodorante", declarou Vieira.

"Tem que haver algum tipo de controle, não se pode deixar, afinal de contas, as plataformas que veiculam isso têm que ter algum tipo de responsabilidade", disse.

Mauro Vieira relembrou que o Brasil já recebeu especilistas em redes sociais de diversos países, incluindo a Europa.