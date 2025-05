Toffoli defende plenário virtual do STF e afirma que qualidade de decisões é igual à do presencial

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez uma defesa da qualidade do plenário virtual usado pela corte durante a sessão desta quarta-feira (21). Segundo ele, há críticas quando as decisões não são as esperadas.

"Aqueles que muitas vezes criticam o plenário virtual não entendem que no virtual nós temos inclusive mais tempo para refletir sobre os processos em andamento e em julgamento", disse o ministro.

"Haverá sempre aqueles que vão concordar e aqueles que vão discordar porque a solução final não era aquelas que os atendeu, não era aquilo que eles imaginavam, mas a voz final é a voz da Constituição", afirmou.

O plenário começou a analisar um caso sobre a validade de prova obtida em celular encontrado no local do crime. O recurso começou em plenário virtual e o relator fez ajustes depois de divergências e pedido de vistas. Antes de ler o relatório, o ministro fez o comentário sobre o plenário virtual.

"Esse caso é um bom exemplo. Ou seja, ele entrou com um voto, estava em um sentido, vieram votos em outros sentidos, quando retomou vista, reajustei o voto, e depois veio o voto de Cristiano Zanin que eu vou incorporar algumas coisas, o ministro Flávio Dino entendeu por bem trazer o tema ao presencial", disse Toffoli.

Segundo o ministro, o caso demonstra as possibilidades do virtual.

"Demonstra que o plenário virtual talvez seja uma dinâmica de possibilidade de reflexão e aqueles que acham que o presencial físico se dá numa dinâmica muito mais rápida, para demonstrar que a qualidade é igual, seja no virtual seja no presencial, a qualidade do julgamento e a qualidade da decisão", afirmou o relator.

Na sessão desta quarta, os seis ministros estão presentes no plenário. Nas últimas semanas, parte dos ministros acompanharam os trabalhos de forma remota. Em algumas sessões, metade estava fora de Brasília, como em viagens a.