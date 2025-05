Ciro Nogueira viaja à Europa em jatinho de empresário alvo da CPI das Bets

© Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

BRASÍLIA E SÃO PAULO, None (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, embarcou na quinta-feira (22) para a Europa em um jatinho particular do empresário piauiense Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, dono de empresas de apostas online, que disponibiliza jogos como o Fortune Tiger -popularmente conhecido como "jogo do tigrinho".

A Folha de S.Paulo confirmou com ao menos três pessoas a viagem do senador no avião do empresário, que também levou a esposa, a influenciadora Pamela Drudi. O voo partiu do aeroporto executivo São Paulo Catarina, em São Roque (a 60 km de São Paulo ), após Ciro Nogueira ter ido de helicóptero do hotel Grand Mercure Ibirapuera, na capital paulista.

A informação foi publicada pela revista piauí e confirmada pela Folha de S.Paulo.

O senador foi procurado pela Folha de S.Paulo, mas preferiu não comentar. Fernando Oliveira também foi questionado pela reportagem, mas não respondeu.

O empresário é alvo da CPI das Bets, instalada no Senado no fim de 2024 para apurar irregularidades em casas de apostas e possíveis esquemas de manipulação de resultados em eventos esportivos.

A comissão já realizou 15 sessões, e, segundo os registros do Senado, Ciro se pronunciou em duas delas -ele é membro suplente da CPI. A primeira, quando seu amigo empresário foi ouvido e, depois, na seguinte.

Na primeira, o senador saiu em defesa de Fernando, dizendo que o conhecia "há muito tempo" e que era um "grande empresário" de seu estado.

De outro lado, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, falou sobre as dificuldades para intimá-lo a depor. "Temos problemas para encontrá-lo", disse em sessão recente. Ciro respondeu que se comprometeria a ajudar a localizá-lo, caso fosse convocado formalmente: "Eu me comprometo aqui com a CPI, caso nós decidamos trazer ele de volta e encontrá-lo. É uma pessoa que reside no meu estado".

Ciro e Fernando se encontraram em São Paulo horas antes da viagem. A agenda do senador na capital paulista incluiu o ato de filiação ao PP do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O evento ocorreu em casa noturna na Vila Olímpia e reuniu lideranças de diferentes partidos, como Valdemar Costa Neto (PL), Gilberto Kassab (PSD) e Antonio Rueda (União Brasil).

Ciro Nogueira discursou por alguns minutos, elogiou Derrite e celebrou o crescimento do PP em São Paulo.

Após a cerimônia, deixou rapidamente o palco e evitou falar com a imprensa. Por volta de 20h25, entrou em um carro acompanhado por assessores.

O senador levou dez minutos até o hotel, onde embarcou no helicóptero, e às 21h20 já estava no aeroporto São Paulo Catarina, na cidade de São Roque, usado pela aviação executiva.

Ciro usou seu telefone até 22h30, momento em que o avião do empresário decolou com destino a Nice, na França. Depois, ele só voltou a mexer no celular 8h54, um minuto após o avião pousar na Riviera Francesa. O empresário e a influenciadora postaram nas redes sociais também até minutos antes do voo e depois voltaram a publicar por volta de 9h35. De Nice, eles foram para Mônaco, onde foi disputado o GP de Fórmula 1.

Desde 2016, Ciro defende a legalização de jogos de azar no país. Já relatou projetos sobre o tema e dialoga com setores interessados na regulamentação do mercado.

Em seus discursos, costuma argumentar que a legalização traria receitas adicionais ao Estado e fortaleceria a fiscalização. O tema, no entanto, divide o Congresso e enfrenta resistência em parte da bancada evangélica e de setores do Judiciário.

A CPI das Bets viralizou recentemente com o depoimento midiático da empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca, mas é objeto de desinteresse no Senado desde a instalação.

As apostas esportivas foram liberadas pela primeira vez no Brasil no final do governo de Michel Temer (MDB), em 2018, também por uma articulação no Congresso.

A lei liberou as bets e previa a regulamentação do setor até 2022. O governo de Jair Bolsonaro (PL), no entanto, jamais avançou com essa pauta.

Dessa forma, as apostas explodiram no Brasil em uma zona cinzenta da legislação: sem nenhum tipo de fiscalização, nem tributação ou exigências para o funcionamento.

A falta de regulamentação permitiu também que esses sites passassem a oferecer cassinos virtuais, como "tigrinho" e semelhantes.

No início do governo Lula (PT), em 2023, o Ministério da Fazenda enviou um projeto de lei para o Congresso para, enfim, regulamentar o mercado. Na tramitação, o texto passou a prever a legalização de "jogos online", categoria que abarca os cassinos virtuais e jogos como o tigrinho.

Apenas empresas cadastradas pelo governo federal podem atuar no Brasil desde o início de 2025. A OIG Gaming, de Fernando Oliveira Lima, tem autorização para operar com três casas de apostas: 7games, Betão e R7.

O empresário também é o dono do avião que levou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques para a festa de aniversário do cantor Gusttavo Lima, na Grécia, em 2024. À época, o magistrado afirmou que estava em Roma para compromissos acadêmicos e que passou na Grécia para cumprimentar o cantor.