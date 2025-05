Lula tem mal-estar, cancela compromissos e passa por exames em hospital

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) teve um mal-estar na tarde desta segunda-feira (26) e teve de passar por exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, segundo quatro aliados do petista ouvidos pela Folha. A Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência ainda não se pronunciou oficialmente.

De acordo com relatos, o petista já está no Palácio da Alvorada. Lula, 79, tinha uma série de agendas na tarde desta segunda-feira (26) no Palácio do Planalto, mas cancelou os compromissos.

Entre as reuniões da agenda oficial, estava uma conversa com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). Ele também tinha reuniões com as ministras Esther Dweck (Gestão) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), separadamente.

Em fevereiro, o petista viajou a São Paulo para fazer um check-up anual. Naquele momento, a Secom afirmou que era um exame que o petista faz sempre ao final de cada ano, mas devido à cirurgia de emergência na cabeça que teve que fazer em dezembro, optou-se por adiar os exames.