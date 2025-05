Alckmin é liberado de hospital após passar mal, fazer exames e cancelar agenda oficial

© Getty

(FOLHAPRESS) - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, 72, recebeu alta do hospital onde realizou exames em Brasília após sentir enjoos e dores abdominais nesta quinta-feira (29).

De acordo com o boletim médico, ele foi diagnosticado com um episódio de gastroenterite e iniciou tratamento com "ótima resposta".

A nota é assinada por Rafael Gadia, diretor de governança clínica, e Luiza Dib, diretora clínica, ambos do Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

"O vice-presidente recebeu alta hospitalar ainda nesta data e seguirá o tratamento em domicílio, com acompanhamento médico", disse

Alckmin passou por consulta no hospital pela manhã após passar mal e realizou exames preliminares que sugeriram uma inflamação intestinal. À tarde, realizou exames complementares.

Os compromissos oficiais dele nesta quinta foram cancelados. A agenda incluía reuniões com deputados e encontro do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde -Alckmin é também ministro da Indústria e Comércio.

A assessoria dele informou que não há afastamento por questões médicas e que a previsão é de agenda normal na sexta-feira (29).

Na segunda-feira (26), o presidente Lula (PT) também foi internado após um mal-estar. A conclusão foi que se tratou de um episódio de labirintite, e o petista foi liberado no mesmo dia.

