Presidente Lula afirma que "ninguém quer voltar à Guerra Fria"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente, neste domingo (1), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusando-o de tentar "acabar com o multilateralismo" e de conduzir uma política internacional baseada no unilateralismo. A declaração foi feita durante um evento do Partido Socialista Brasileiro (PSB), onde Lula reiterou seu apoio à Organização Mundial do Comércio (OMC) e à cooperação global.

“O mundo não quer voltar à Guerra Fria. As negociações coletivas são importantes, fortalecer a OMC e as Nações Unidas é fundamental para defender o planeta”, afirmou o presidente brasileiro. Segundo ele, a maior parte dos países entende que o livre comércio é necessário e que a soberania nacional precisa ser respeitada.

Durante o discurso, Lula também criticou a recente decisão do governo dos EUA de impor restrições de visto a autoridades estrangeiras que supostamente “censurem” cidadãos norte-americanos ou residentes legais nos Estados Unidos. Embora o comunicado oficial não tenha citado nomes, a medida levantou preocupação no Brasil sobre um possível impacto ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“Nos Estados Unidos querem processar o juiz Alexandre de Moraes porque ele tenta impedir que alguns brasileiros que estão lá pratiquem atos contra o Brasil todos os dias”, declarou Lula.

Moraes é relator de processos relacionados a atos golpistas e disseminação de desinformação no Brasil. Ele foi responsável por decisões que determinaram o bloqueio temporário da rede social X (antigo Twitter) e outras plataformas, após a recusa das empresas em remover conteúdos considerados antidemocráticos e falsos, atribuídos a extremistas ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro — muitos deles atualmente residindo nos EUA.

“Ninguém tem que se meter nos assuntos do Brasil, assim como os brasileiros não devem se meter nos assuntos dos outros”, reforçou Lula. Ele também criticou a atuação internacional dos EUA: “Nunca critiquei a Justiça deles, mesmo quando cometem barbaridades e promovem guerras que matam tanta gente”.

As declarações de Lula elevam o tom das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, num momento em que as relações entre os países se tornam mais sensíveis devido ao embate ideológico envolvendo desinformação, justiça e soberania.



