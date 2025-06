Lula diz que, 'se estiver bonitão do jeito que estou, extrema direita não volta a governar'

© Getty

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse neste domingo (1º) em Brasília que, se depender dele, a extrema direita não voltará a governar o país.

"Podem ter certeza de uma coisa: se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que estou e motivado do jeito que estou, a extrema direita não volta a governar esse país", disse.

A declaração foi feita durante discurso no congresso do PSB, que oficializou o prefeito do Recife, João Campos, na presidência do partido, aliado do PT.

O presidente afirmou também que seu campo político precisa mirar o Senado nas próximas eleições para evitar que os adversários controlem a Casa, que tem poderes, por exemplo, para determinar o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce. Não. É porque precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia neste país. Se a gente for destruir o que não gosta, não vai sobrar nada", disse.

Ainda sobre o STF, o presidente saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, que pode ser alvo de sanções por parte da gestão Donald Trump, relacionadas a decisões que impedem a operação no Brasil da rede social Rumble e sancionam usuários.

"Os EUA querem processar o Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara brasileiro que está lá nos EUA fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro", afirmou. "Que história é essa de criticar a Justiça brasileira? Eu nunca critiquei a Justiça deles, e eles fazem um monte de barbaridade."