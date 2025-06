Interpol inclui Zambelli na lista de difusão vermelha a pedido da PF

© Reuters

Na tarde desta quinta-feira (5), a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) incluiu o nome da deputada Carla Zambelli na lista da difusão vermelha, a pedido da Polícia Federal atendendo a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A difusão vermelha é um dos instrumentos mais importantes da Interpol, que reúne forças de segurança de 196 países. Trata-se de um alerta internacional emitido a pedido de um Estado-membro, a fim de localizar e prender uma pessoa foragida. O nome de Zambelli deverá aparecer em breve no site da instituição.

A deputada do PL fugiu o Brasil dias após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela inserção de documentos falsos, incluindo um mandado de prisão falso contra o próprio Moraes no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Zambelli teria deixado o Brasil por transporte terrestre para a Argentina e de lá teria seguido em um voo para a Flórida, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a parlamentar revelou que deverá ir para a Itália, já que possui passaporte do país europeu.

Leia Também: Trump procura China para discutir comércio e revela convite de Xi Jinping