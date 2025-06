Bolsonaro quer revelar vídeos inéditos em depoimento à Moraes; entenda

© Getty Images

Bolsonaro diz que pretende mostrar vídeos em depoimento ao STF: 'Se eu puder ficar à vontade, vão ser horas' O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao chegar para a sessão de depoimentos da trama golpista nesta terça-feira (10) que pretende mostrar vídeos quando for ouvido, caso seja autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. — Se eu puder ficar à vontade, se preparem, vão ser horas — disse Bolsonaro ao chegar à sala da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro carrega um pen drive e afirmou que, entre os vídeos, há falas do ministro Flávio Dino, do STF, e do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi com falas sobre as urnas eletrônicas.



Bolsonaro diz estar 'tranquilo'



Na segunda, ele havia afirmado que não faz preparação pensando na hipótese de ser preso, pois, segundo ele, não existem motivos para condená-lo.



"Eu não tenho preparação para nada, não tem por que me condenar. Estou com a consciência tranquila. Quando falaram o tempo todo, "assinar o decreto...". Não é assinar decreto, pessoal. Assinar um decreto de (estado de) defesa ou de sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos da República e de Defesa. Não foi feito", disse Bolsonaro.

