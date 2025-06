'Congresso inimigo do povo' domina redes em críticas contra parlamentares

© Getty Images

Nesta quarta-feira (17), deputados e senadores decidiram derrubar vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a diferentes projetos aprovados no Congresso Nacional.

Entre os vetos que caíram está um que permitiria a cobrança dos novos impostos sobre consumo em fundos de investimento. A derrubada da medida foi acordada pelo governo junto à bancada do agronegócio.

Um dos vetos derrubados resultou no aumento de R$ 164,8 milhões no Fundo Partidário, dinheiro público repassado aos partidos para se manterem. O dispositivo, aprovado pelo governo, mas vetado pelo Congresso, previa dar ganho real para o fundo, a partir do reajuste pela inflação desde 2016.

Além disso, o Congresso derrubou vetos a jabutis incluídos no projeto das eólicas em alto-mar, resultando em aumento da conta de luz, que pode ficar 3% mais cara para população para bancar projetos de interesse de empresários do setor elétrico, como construção de pequenas centrais elétricas e de eólicas no Rio Grande do Sul.

Os vetos aumentam os gastos do governo e a população terá que desembolsar esses valores.

Nas redes sociais, parlamentares do 'centrão', direita e extrema-direita estão sendo duramente criticados, uma vez que levaram à diante votações para afrontar o governo Lula. Os nomes de Nikolas Ferreira (PL), do presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União Brasil) tiveram mais menções negativas.

A hashtag "Congresso Inimigo do Povo" tomou conta das redes sociais: "Já avisou todo mundo nos grupos da família e dos amigos que a conta de luz vai às alturas graças ao Centrão e à extrema direita? Eles trabalham duro contra o povo!", "Depois de cobrar cortes de gastos, o próprio Congresso aprovou medidas que deixaram a conta de luz mais cara. Lula tentou impedir. O país sai derrotado" e "Hugo Motta cobra cortes do governo, mas propõe parlamentares somarem verba de deputado e aposentadoria. Um rombo para os cofres e que será pago pelo povo", foram alguns comentários no X (ex-Twitter).



Veja a lista completa dos vetos derrubados:



Fundo Partidário: O dispositivo, aprovado pelo governo, mas vetado pelo Congresso, previa dar ganho real para o fundo, a partir do reajuste pela inflação desde 2016.

Bioinsumos e Autocontrole Agropecuário (2022) – Congresso retoma isenção de registro para bioinsumos

Nova Lei de Licitações (2023) – Derrubados vetos sobre disputa fechada e regras administrativas

Registro e Taxação de Agrotóxicos (2023) – Congresso restabelece taxa e uso de recursos para inovação sanitária

Pesquisas com Seres Humanos (2024) – Retomadas regras sobre indígenas e fornecimento de medicamento experimental

Infraestrutura Verde e Autopeças (2024) – Restaurado incentivo a postos com GNL e importação de peças

Licenciamento para Atividades Espaciais (2024) – Congresso impõe prazo máximo para autorizações ambientais

Revisão de Benefícios Sociais (2024) – Projeto que dispensa reavaliação do BPC é totalmente restaurado

Diretrizes Orçamentárias 2025 (2024) – Oito trechos da LDO vetados por Lula são retomados

Indenização às Vítimas do Zika (2025) – Projeto garante pensão e indenização após derrubada de veto

Marco da Energia Offshore (2025) – Restaurados trechos que podem impactar tarifa de luz em R$ 197 bilhões

Isenção para Fundos FIIs e Fiagros (2025) – Fundos ficam livres de novos tributos sobre consumo

Programa de Transição Energética (2025) – Paten volta a valer após rejeição de vetos



Leia Também: Hugo Motta cede a pressão de deputados e amplia conflito com governo Lula e STF