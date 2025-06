Tarcísio dribla agenda de Lula com viagem às pressas para inaugurar praça no interior

© Getty

BRUNO RIBEIRO

LAGOINHA, SP (FOLHAPRESS) - O compromisso que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou como justificativa para faltar ao evento do presidente Lula (PT), nesta quinta-feira (26), em São Paulo, foi a inauguração de uma praça em Lagoinha, cidade de cerca de 5.000 habitantes a 201 km da capital paulista.

A praça é um mirante com um deque de madeira de cerca de 150 metros quadrados, ao lado do ginásio do município. Batizada de Geraldo Antônio de Souza, ela custou R$ 300 mil, segundo informações da prefeitura, dos quais R$ 230 mil vieram do governo -0,0015% dos investimentos feitos pelo estado no ano passado.

De acordo com o prefeito de Lagoinha, Zeca Correa (PL), o evento foi organizado às pressas. Segundo contou à reportagem, ele recebeu uma sondagem sobre a possibilidade de receber Tarcísio na segunda-feira (23), mas a confirmação de que a agenda estava mantida só foi feita na véspera (25).

Zeca afirmou que a obra havia sido feita no fim do ano passado. Segundo o governo, contudo, uma vistoria feita em março deste ano indicou que o espaço precisava de ajustes, que só foram concluídos na semana passada.

Correa passou o começo da semana convidando prefeitos das cidades vizinhas para o evento e determinou que as crianças da escola municipal da cidade estivessem presentes no ao ato político, de modo a lotar o ginásio municipal da cidade na hora do discurso de Tarcísio.

O prefeito é do grupo político do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL), um dos principais apoiadores políticos de Tarcísio, e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Em março, ele teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, acusado de se promover com recursos públicos na feira agropecuária da cidade, a Expolag, mas recorreu e se mantém no cargo.

Tarcísio havia lançado um programa para pequenas obras em cidades do interior, batizado de Bairros Paulistas - Cidades Sustentáveis, em novembro do ano passado. O mirante de Lagoinha foi construído por meio de um convênio firmado a partir desse programa.

Ao chegar ao evento, Tarcísio plantou duas mudas de árvores na frente do novo mirante, em uma ação para destacar o caráter sustentável do programa. Segundo o prefeito, as mudas foram compradas pela prefeitura.

O ginásio que abrigou o palco onde o governador discursou teve sua quadra poliesportiva preenchida com cadeiras plásticas. Tarcísio, os cerca de 20 prefeitos convidados para o ato e alguns assessores ficaram no palco. Nas duas primeiras fileiras de plástico, assessores dos prefeitos e outros convidados e, nas 14 fileiras seguintes, as crianças.

Antes de o evento começar, o governador assistiu a uma apresentação de dança, a um coral e à leitura de um poema feita por um dos estudantes.

O coral que se apresentou, da escola municipal Alceu Coelho, tinha originalmente 30 crianças e havia ensaiado uma peça musical para o Dia do Meio Ambiente (5 de junho), mas apenas oito se apresentaram a Tarcísio -como a convocação para exibir a peça ao governador foi feita na quarta, apenas as famílias de oito dos alunos, do horário da manhã, conseguiram se organizar para estarem presentes.

Tarcísio focou seu discurso em agradecer aos 20 prefeitos que estavam presentes e prometeu atender demandas dos gestores locais, em especial obras rodoviárias.

No evento, Tarcísio anunciou também uma autorização para liberação de subsídios para a construção de 1.673 unidades habitacionais.

Embora uma série de veículos de comunicação da região estivessem presentes no evento, ele optou por sair pela porta dos fundos do ginásio. Ele disse à reportagem que não responderia perguntas, e um dos policiais militares que fazem sua segurança usou o corpo para evitar que a reportagem se aproximasse.

O governo do estado afirma que a inauguração da praça foi feita porque o espaço estava concluído.

"A partir de semana passada, a obra tinha condições de ser entregue, mas ainda sem as mudas de árvores plantadas hoje, conforme previsão em projeto. Com a chegada das mudas, a prefeitura e o estado puderam marcar o evento sem que houvesse pendências", disse, por nota, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

A gestão Tarcísio acrescentou ainda que não foi responsável pela mobilização das crianças.

Dentre as promessas do programa para a região está a transformação de uma rodoviária, que fica no mesmo terreno do centro esportivo e da nova praça, em um restaurante privado, por meio de uma parceria com o poder público, que também terá apoio financeiro do governo paulista -os valores do projeto não foram divulgados.

A rodoviária também é uma obra do governo do estado, concluída em 2013, mas que nunca foi usada.

As equipes de Lula e Tarcísio vinham negociando uma agenda pública conjunta para tratar da doação de moradias a habitantes da favela do Moinho, no centro da capital. As famílias do local, cujo terreno é federal, estão sendo removidas pelo governo paulista.

Tarcísio e Lula já tiveram agendas conjuntas no passado. As demonstrações mútuas de simpatia, em especial em um evento no porto de Santos, em fevereiro do ano passado, levaram bolsonaristas a criticarem o governador paulista.

Com Jair Bolsonaro (PL) inelegível, Tarcísio é apontado por aliados como o nome mais viável do grupo para concorrer contra Lula à Presidência no ano que vem -ele nega que trabalhe por essa indicação, mas busca evitar gestos que desagradem o eleitorado bolsonarista.

O evento no Moinho estava previsto pela equipe do governo federal para ocorrer na parte da manhã. Tarcísio, contudo, afirmou que havia marcado entregas de moradias em São Bernardo do Campo, berço político de Lula, no mesmo horário.

A equipe do petista, então, alterou o horário da agenda para a tarde. A equipe do bolsonarista, por sua vez, afirmou que Tarcísio tinha compromisso em Lagoinha.

Na parte da manhã, em São Bernardo, Tarcísio disse que o importante era que ambos estavam trabalhando. "Nosso objetivo, sinceramente, não é fazer evento", afirmou.