Indonésios 'invadem' perfil de Lula e revidam críticas dos brasileiros

Após a morte da brasileira Juliana Marins em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, usuários indonésios invadiram as redes sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para rebater críticas feitas por brasileiros ao governo do país asiático.

A morte de Juliana

Juliana sofreu uma queda no dia 21 de junho e foi localizada viva por drones, mas o resgate não chegou a tempo. A jovem morreu em decorrência de múltiplas fraturas e lesões internas.

A repercussão do caso gerou uma onda de críticas ao presidente indonésio, Prabowo Subianto, por parte de brasileiros, que acusaram as autoridades locais de negligência no resgate. Em resposta, indonésios usaram o perfil de Lula no Instagram para postar mensagens irônicas e revidar os comentários. Entre as frases mais compartilhadas estão: “Vai cuidar do seu povo antes de criticar nosso presidente” e “Coloquem o país na lista negra”.

Os indonésios também ironizaram tragédias ocorridas no Brasil, como o incêndio de um balão em Santa Catarina que matou oito pessoas. Um dos comentários dizia: “Sou de Sumatra, andando de balão felizmente não queimado”. Outros usuários acusaram os brasileiros de serem “barulhentos demais” e desrespeitarem a Indonésia.

Até o momento, o governo brasileiro não se pronunciou sobre o caso ou sobre as reações nas redes sociais.

