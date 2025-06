Acusada de ser “ex-garota de programa”, Michelle Bolsonaro entra com ação

© Getty Images

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, 43 anos, apresentou uma queixa-crime contra a comunicadora Teônia Mikaelly Pereira de Sousa, integrante do podcast IEL Cast, do Piauí. A ação, protocolada na 2ª Vara Criminal de Teresina, acusa Teônia de injúria e difamação, com o agravante do uso das redes sociais. A iniciativa veio após declarações feitas pela apresentadora, que acusou Michelle de ser uma “ex-garota de programa” em comparações com a atual primeira-dama, Janja.

Os vídeos que motivaram o processo foram publicados nos dias 11 e 14 de junho e circulam pela internet. Nas gravações, Teônia afirma que Michelle seria “ex-garota de programa” e menciona supostas passagens policiais de familiares da ex-primeira-dama. “Ela vive uma postura de uma mulher que é dama, dona da família. Ela incorporou o personagem que ela não vive”, disse Teônia. A defesa de Michelle, conduzida pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, afirma que as declarações são falsas, ofensivas e visam atacar a imagem pública de Michelle.

Segundo o advogado, as publicações têm caráter deliberado de humilhação e utilizam termos considerados misóginos. “As publicações foram feitas com a intenção deliberada de humilhar, utilizando termos misóginos e desconexos da realidade”, declarou Marcelo Bessa na petição. A defesa pediu a atuação do Ministério Público e a condenação da comunicadora, incluindo os agravantes por uso de plataformas de grande alcance.

A gravidade das acusações fez com que a defesa descartasse qualquer possibilidade de acordo ou conciliação. Até o momento, Teônia Mikaelly Pereira de Sousa não se manifestou publicamente sobre o caso.

