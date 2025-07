André Mendonça diz que STF deve repensar seu papel atual de processar e julgar crimes

© Getty

CAROLINE RIBEIRO

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Com a ação no STF contra Bolsonaro e outros réus da trama golpista na reta final, o ministro André Mendonça declarou que o Supremo deve "repensar" a sua competência para "processar e julgar crimes".

Segundo ele, o objetivo é garantir que o tribunal cumpra o seu papel "mais essencial" que é o de "ser a corte da garantia dos direitos fundamentais".

A declaração foi feita durante a participação do ministro no painel sobre "controle de constitucionalidade e separação de Poderes", nesta quinta-feira (3), no Fórum de Lisboa, evento que tem Gilmar Mendes como um dos organizadores.

No mesmo painel, o deputado Arthur Lira questionou a legitimidade do Supremo para decidir sobre questões orçamentárias.

Mendonça afirmou que o Judiciário precisa ainda de "uma reflexão sobre as causas do excesso de judicialização" e "uma reflexão mais profunda sobre o rol de legitimados para propor uma ação no Supremo Tribunal Federal".

Para o ministro, "é possível" que "uma crise esteja estabelecida entre os Poderes", mas acredita que mais preocupante é uma crise "perante a sociedade".

"As pesquisas de opinião indicam que há um descrédito da sociedade brasileira em relação às instituições, nós podemos nos fazer de surdos para isso ou fazer uma autocrítica e tentar melhorar para o futuro, esse é o papel da democracia", afirmou.

No mesmo evento, Mendonça defendeu uma reforma administrativa no Judiciário que "enquadre as questões remuneratórias". Magistrados têm que ganhar bem, agentes do Estado têm que ganhar de forma adequada, porém respeitados os parâmetros estabelecidos pelo Congresso Nacional", destacou.

O ministro também reforçou que também é preciso "uma avaliação segura do papel de cada instituição" envolvendo os Três Poderes. "Onde nessa discussão não são as instituições em si que têm que ganhar ou perder, mas é o Estado brasileiro e o povo" que devem ganhar.

Leia Também: Boulos, cotado para ministério de Lula, ataca centrão com mote 'ricos contra pobres'