Tarcísio, Caiado e Ratinho Jr. silenciam sobre Trump e avaliam como escapar de saia-justa

(FOLHAPRESS) - Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Ratinho Jr. (PSD-PR) silenciaram sobre a imposição de uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciada nesta quarta-feira (9).

Na carta enviada ao presidente Lula (PT) anunciando a tarifa, Trump saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pela trama golpista. Os governadores são vistos como presidenciáveis nas eleições de 2026 e possíveis herdeiros de votos no campo bolsonarista.

Nenhum dos três governadores deu declarações públicas sobre a decisão de Trump, que afetará diretamente as economias de seus respectivos estados. O mesmo ocorreu quando, em fevereiro, Trump anunciou tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio.

O mineiro Romeu Zema (Novo), que também é cotado como presidenciável em 2026, se manifestou atacando o presidente Lula. "As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil."

Aliados dos governadores disseram à Folha de S.Paulo que eles se encontram em uma saia-justa.

Enquanto bolsonaristas mais ferrenhos já se manifestaram, nas redes, colocando as decisões de Trump na conta de Lula e do ministro do STF Alexandre de Moraes, os governadores estudam como manter uma imagem moderada diante da atual conjuntura.

Além disso, também receiam que empresas e investidores brasileiros prejudicados pelo ato de Trump possam interpretar de forma negativa eventuais defesas a Bolsonaro e Trump. Levantamento feito pela Folha mostra que, entre janeiro e junho deste ano, os quatro estados faturaram R$ 9,9 bilhões com exportações aos EUA, sendo a maioria, R$ 6,3 bilhões, referente apenas a produtos de São Paulo.

Ratinho Jr, embora não tenha falado sobre Trump, publicou após o anúncio um trecho de uma entrevista na qual ele se coloca como um nome contrário à polarização. "Eu não perdi tempo brigando com ninguém, até porque o povo não me paga para brigar, paga para trabalhar", diz ele no vídeo.

A maior expectativa entre os próprios governadores é pelo que Tarcísio dirá em defesa de Bolsonaro. Afilhado político do ex-presidente, o governador de São Paulo é visto como favorito para se candidatar à Presidência no próximo ano, mesmo insistindo que será candidato à reeleição no estado.

Há dois dias, Tarcísio compartilhou uma postagem de Trump em apoio a Bolsonaro e com críticas ao STF. O governador disse que seu padrinho político "deve ser julgado somente pelo povo brasileiro, durante as eleições". Apesar disso, ele poupa o Supremo de ataques e tenta manter uma relação cordial com os ministros.

Bolsonaro tem repetido ser alvo de perseguição política. Já o presidente Lula convocou uma reunião de última hora com ministros, nesta quarta, e divulgou uma nota dizendo que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".