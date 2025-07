Vice de Tarcísio diz que estratégia de Trump é equivocada na forma e na execução

© Reprodução- Facebook

(FOLHAPRESS) - Enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), silencia sobre as tarifas de 50% ao Brasil impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o vice dele, Felício Ramuth (PSD), avalia se tratar de uma estratégia equivocada

"Os Estados Unidos são o principal destino de exportação de São Paulo. É cedo para aceitarmos como definitiva essa posição do Trump", disse Ramuth à Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (9), horas após o anúncio feito pelo presidente dos EUA.

Ele também disse: "Não vejo a imposição das tarifas como tentativa de interferência externa em nosso país, mas sim uma estratégia, ainda que, a meu ver, equivocada na forma e na execução, dos EUA em conseguir mais vantagens comerciais em relação ao Brasil, bem como um posicionamento político contra as decisões tomadas pelo Brics".

Segundo Ramuth, a decisão de Trump foi uma reação às críticas feitas por integrantes dos Brics, após reunião no Rio de Janeiro, na segunda (7), ao "aumento indiscriminado de tarifas" -o grupo não fez menções diretas a Trump ou aos EUA na ocasião.

O presidente americano já havia ameaçado ampliar as tarifas a integrantes do bloco, inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas ampliado para 11 países e representando quase metade da população mundial e cerca de 40% do PIB.

"Logo após a reunião do Brics presidida pelo presidente Lula, o bloco se posicionou fortemente contra últimas posições americanas, como o ataque ao Irã e o convite dos Brics para torná-los parceiros, bem como outros países alinhados a políticas contrárias ao EUA, o bloqueio contra a Rússia e a desdolarização. Essas posições levaram a uma reação imediata do governo Trump, em especial contra o Brasil. O momento é de calma e novas rodadas de negociação", disse Ramuth.

Em sua análise, Ramuth não fez menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), defendido por Trump na carta enviada a Lula quando comunicou o petista sobre as novas tarifas. Trump tem endossado o discurso de perseguição a Bolsonaro pela investigação, no STF (Supremo Tribunal Federal), sobre a trama golpista.

No entanto o argumento apresentado pelo vice é semelhante ao utilizado por aliados do ex-presidente, como o advogado Fábio Wajngarten, que foi secretário de Comunicação Social da Presidência no governo Bolsonaro.

Em rede social, Wajngarten escreveu, nesta quarta, que o governo brasileiro e "sua patética e risível chancelaria teima em alinhar-se à países que tradicionalmente são inimigos ou no mínimo distantes dos EUA".

Cotado como presidenciável em 2026, Tarcísio não se manifestou, até o momento, sobre a decisão de Trump, mesmo tendo defendido as críticas feitas pelo presidente ao governo brasileiro há dois dias. São Paulo faturou R$ 6,3 bilhões em exportações aos EUA somente em 2025 -o valor é 19% do total exportado pelo governo paulista neste ano.