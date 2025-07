PT ressuscita fala de Lula sobre soberania e busca aproximação com PIB após taxa de Trump

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A cúpula do PT ficou empolgada com uma espécie de janela de oportunidade aberta pela carta com a qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai sobretaxar em 50% produtos brasileiros por causa de uma suposta perseguição do país ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A avaliação é de que o fato político impulsiona Lula, e pode até aproximar o governo e o partido do empresariado.

As ações de petistas sobre o tema até agora não tiveram uma coordenação centralizada, apesar de terem sido todas no mesmo sentido. Isso se deu pelo conhecimento de integrantes do partido da linha política que Lula costuma adotar em relações internacionais.

A legenda, porém, deve iniciar uma campanha mais estruturada ainda nesta quinta-feira (10) ou na sexta (11) para promover Lula e desgastar o bolsonarismo.

Uma das ações do partido será ressuscitar uma fala proferida por Lula em 2019, quando o hoje presidente ainda estava preso em Curitiba. A declaração foi dada em entrevista à Folha e ao jornal espanhol El País.

Na fala, cujo vídeo deverá ser impulsionado nas redes sociais por meio de pagamentos para que chegue a mais gente, Lula critica brasileiros que prestam continência à bandeira americana –gesto feito por Jair Bolsonaro durante seu governo.

"Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar falando 'eu amo os Estados Unidos'", declarou Lula na ocasião.

"Alguém acha que os Estados Unidos vão favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo pensa em americano. E ficam os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós, somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça. E a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil".

A ideia da campanha é promover o presidente brasileiro como um defensor da soberania nacional e da economia brasileira. O discurso deverá ser propagado pelos petistas também em outros ambientes além do virtual.

A nova circunstância política, de acordo com o raciocínio de petistas ouvidos pela reportagem, pode facilitar uma reaproximação ao menos com parte do empresariado prejudicado pelas tarifas de Trump. Esses setores precisarão de ajuda do governo brasileiro para contornar a situação.

O presidente dos Estados Unidos anunciou na tarde de quarta-feira (9) que os produtos brasileiros serão taxados em 50%.

Na carta que enviou ao governo brasileiro, o americano disse que a taxa será imposta devido aos "ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos".

Também afirmou que a forma como o Brasil tem tratado Jair Bolsonaro é uma "vergonha", e que o julgamento do ex-presidente é uma "caça às bruxas que precisa ser encerrada".

Logo depois do anúncio, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, comemorou explicitamente nas redes sociais a medida de Trump. Ele se afastou do mandato na Câmara e está nos Estados Unidos tentando convencer políticos do país a defender seu pai.

Como mostrou a Folha, grupos bolsonaristas identificaram o desgaste político causado pela tarifa. Eles tentam blindar o ex-presidente e culpar Lula.

As menções de Trump a Jair Bolsonaro foram exploradas pela cúpula do Palácio do Planalto ainda na quarta-feira.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, compartilhou ainda na quarta-feira uma peça publicitária nas redes sociais com os dizeres "Lula quer taxar os super-ricos, Bolsonaro quer taxar o Brasil".

A formulação combina o novo foco em soberania nacional com o tom adotado nas últimas semanas por Lula e pelo governo em defesa de impostos progressivos. Dirigentes petistas ouvidos pela reportagem acham que o ministro teve uma boa sacada.

Não é consenso no partido, porém, se as falas que estão sendo elaboradas agora serão determinantes para a disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, quando Lula deve tentar a reeleição.

Uma parte da legenda acha que o discurso de Lula para a eleição do ano que vem está sendo estruturado desde já. Outros pregam cautela e uma análise ao longo do tempo.

Leia Também: Câmara aprova projeto que proíbe uso de animais em testes de cosméticos