Lula diz que Bolsonaro deve assumir responsabilidade porque concorda com tarifas de Trump

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela imposição de tarifa de 50% aos produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump", disse Lula em entrevista à Record.

Na carta em que falou sobre a sobretaxa, o presidente dos EUA citou os processos que tramitam na Justiça brasileira contra Bolsonaro, fez críticas ao Judiciário brasileiro e afirmou que o ex-mandatário está sendo perseguido.

Na entrevista, que teve trechos divulgados nesta quinta, Lula citou o episódio de invasão ao Capitólio, na sede do Congresso americano, afirmando que, se tivesse acontecido no Brasil, Trump estaria sendo processado e poderia ser preso.

"Eles têm que respeitar o nosso Judiciário como eu respeito o deles. Se o que Trump fez no Capitólio tivesse acontecido aqui, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e poderia até ser preso. Aqui, o Judiciário é autônomo, sobretudo o STF", afirmou.

Lula classificou, ainda na mesma entrevista, como desrespeitosa a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar a sobretaxa imposta aos produtos brasileiros para 50%.

"O que você não pode é receber uma carta que nem verdadeira ela é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da Justiça, ele tem que respeitar a Justiça brasileira como eu respeito a americana", disse.

Bolsonaro é réu em uma ação em trâmite no STF (Supremo Tribunal Federal) por liderar uma trama que tentou dar um golpe de Estado no fim de 2022, após ele perder as eleições. O ex-presidente está inelegível ao menos até 2030 após condenação pelo TSE por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral.

Até agora, o ex-presidente não comentou publicamente o aumento de tarifa. A Folha tem procurado o ex-presidente desde quarta (9) mas não houve resposta.

Na noite de quarta, Lula fez uma publicação nas redes sociais e o mesmo texto foi divulgado em nota à imprensa pelo Palácio do Planalto. Segundo Lula, o Brasil é soberano, com instituições independentes e não "aceitará ser tutelado por ninguém".

"O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais", diz o texto.

A mensagem do presidente ainda faz menção a temas como redes sociais e liberdade de imprensa, uma vez que, na carta de Trump sobre as tarifas, ele cita decisões do STF contra plataformas de redes sociais.

"No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira".

