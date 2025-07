Motta e Alcolumbre falam em atuar 'com firmeza' 24 horas após tarifaço de Trump

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente, pediram diálogo diplomático e comercial, a respeito do aumento da sobretaxa para 50% sobre produtos importados do Brasil determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os dois divulgaram nota, na tarde desta quinta-feira (10), após um dia de silêncio sobre o tema que dominou a agenda do Congresso e do Executivo.

"A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial", diz o texto.

A nota também afirma: "O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este Parlamento aprovou a Lei de Reciprocidade Econômica. Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros".

A divulgação da nota ocorre após encontro entre os dois nesta tarde. Ao final da reunião de líderes da Câmara nesta quinta, Motta evitou comentar o assunto e disse que sua posição representará "o sentimento da Casa". O assunto foi tema de discussão no colegiado, a porta fechadas, sem a presença de assessores.

"Estamos conversando. Tenho que ouvir o colegiado", disse.

Questionado se a decisão se Trump seria um ataque à soberania, Motta afirmou: "Minha posição será uma que tenha o sentimento da Casa, ouvindo a todos. Foi um dos temas que debatemos na reunião. Vamos seguir discutindo ao longo do dia".