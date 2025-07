Lula: Se Trump fizesse no Brasil o que fez a 6 de janeiro "seria preso"

© Lusa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (11) que, se Donald Trump fosse brasileiro e tivesse promovido uma invasão como a do Capitólio, em 6 de janeiro de 2022, estaria preso.

“Se o Trump fosse brasileiro, se aqui tivesse um Capitólio e ele fizesse o que fez nos Estados Unidos, ele também seria preso”, declarou Lula em um discurso enfático para pescadores artesanais e agricultores no Espírito Santo.

A fala faz referência ao processo em que Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado, após os ataques de radicais aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023 — episódio que guarda semelhanças com o ocorrido nos EUA um ano antes.

Lula também criticou duramente Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos fazendo lobby em defesa do pai e elogiando as tarifas de 50% anunciadas por Trump contra produtos brasileiros. “Que tipo de homem é esse?”, questionou Lula, antes de disparar: “Essa gente precisa criar vergonha na cara.”

Sobre o processo que envolve Bolsonaro, o presidente brasileiro foi direto: “Ele vai ser julgado com base nos autos. Se for inocente, será absolvido, como eu fui. Mas, se for culpado, vai para a cadeia, como qualquer um tem que ir.”

Na última quarta-feira, Trump anunciou a imposição de tarifas ao Brasil a partir de 1º de agosto. Em uma carta enviada a Lula e publicada em suas redes sociais, o ex-presidente americano alegou um falso déficit comercial e demonstrou incômodo com o processo criminal contra Bolsonaro. Trump classificou a investigação como uma “caça às bruxas” e pediu que ela fosse interrompida “imediatamente”.

Lula afirmou que tentará negociar para evitar a entrada em vigor das tarifas, mas disse que, se necessário, o Brasil usará a Lei de Reciprocidade. “Este país não vai abaixar a cabeça para ninguém. Ninguém vai nos intimidar com discursos ou bravatas. E acredito que, nesse ponto, teremos o apoio do povo brasileiro, que não aceita provocação”, declarou.

“Entre comércio e serviços, nós temos é déficit com os Estados Unidos. Eu é que deveria taxar eles”, concluiu.