Mauro Cid começa a prestar novo depoimento ao Supremo Tribunal Federal

O tenente-coronel Mauro Cid começou a prestar novo depoimento ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A oitiva começou às 14h15.

Cid foi chamado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para depor como testemunha de acusação dos réus dos núcleos 2, 3 e 4 do processo sobre a trama golpista ocorrida no governo de Jair Bolsonaro.

Por ter assinado acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF), o militar responde ao processo em liberdade, mas é obrigado a prestar os esclarecimentos.

O depoimento é realizado por videoconferência. Por determinação do ministro, não são permitidas fotos, gravações de áudio e vídeo nem transmissão ao vivo. Contudo, os advogados dos acusados e a imprensa podem acompanhar o depoimento.O processo da trama golpista entra em uma nova fase nesta semana. A partir de amanhã (15), começam a depor as testemunhas indicadas pelos réus que fazem parte dos três núcleos. Os depoimentos devem seguir até o dia 23 de julho.

No mês passado, o STF realizou os depoimentos das testemunhas do núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados.

Confira os acusados que fazem parte dos núcleos da trama golpista:

Núcleo 1

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;Walter Braga Netto, general do Exército e ex-ministro de Bolsonaro.

Núcleo 2

Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro);Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro); Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);Mário Fernandes (general do Exército);Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal)Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto de Segurança do Distrito Federal).

Núcleo 3

Bernardo Romão Correa Netto (coronel do Exército);Cleverson Ney Magalhães (tenente-coronel);Estevam Theophilo (general);Fabrício Moreira de Bastos (coronel);Hélio Ferreira (tenente-coronel);Márcio Nunes De Resende Júnior (coronel);Nilton Diniz Rodrigues (general);Rafael Martins De Oliveira (tenente-coronel);Rodrigo Bezerra De Azevedo (tenente-coronel);Ronald Ferreira De Araújo Júnior (tenente-coronel);Sérgio Ricardo Cavaliere De Medeiros (tenente-coronel);Wladimir Matos Soares (policial federal).

Núcleo 4

Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);Ângelo Martins Denicoli (major da reserva);Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente);Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel);Reginaldo Vieira de Abreu (coronel),Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

