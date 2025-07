Câmara suspende mandato de Janones após agressões de bolsonaristas

© Cleia Viana / Câmara dos Deputados

Na tarde desta terça-feira (15), o Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão do mandato de deputado federal André Janones (Avante-MG) por 90 dias por ter proferido ofensas contra o colega parlamentar Nikolas Ferreira (PL-MG) durante sessão no plenário da Casa no dia 9 de julho.

Janones se justificou sua crítica contra Nikolas e rebateu acusação de homofobia. O parlamentar afirmou que trata Nikolas como Nikole para atender pedido do próprio deputado do PL. Nikolas fez declarações transfóbicas na tribuna da Câmara em 2023, onde afirmou, em tom de deboche, que tinha "lugar de fala" para tratar do Dia Internacional da Mulher por estar usando uma peruca. "Hoje, me sinto mulher. Deputada, Nikole. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres", disse.

Janones afirmou que, desde então, se refere a Nikolas apenas como Nikole. O parlamentar do Avante relembrou que deputado de extrema-direita não foi suspenso por esse ataque transfóbico nem por outras agressões contra minorias na Câmara.

Agressões contra Janones

Durante sessão no plenário da Câmara no dia 9 de julho, parlamentares bolsonaristas cercaram André Janones, o agrediram, e, segundo ele, acariciaram suas partes íntimas. Em vídeo publicado no 'X', Janones exibiu uma agressão promovida pelo deputado Cabo Gilberto (PL), que o chutou.

O Conselho de Ética da Câmara vem sendo criticado por suspender mandatos de parlamentares de esquerda, sendo que constantemente parlamentares de extrema-direita promovem discussões e ataques contra outros deputados, ministros e até contra a população.

URGENTE! Mais um vídeo inédito da agressão física que sofri no plenário da Câmara dos Deputados em plena sessão plenária da última quarta feira. Cabo Gilberto é o deputado identificado através deste novo vídeo. Além dele, já foram feitas queixas crimes pelo crime de lesão… pic.twitter.com/zD2ST37OmW — André Janones (@AndreJanonesMG) July 14, 2025