'Não vou entregar esse país de volta àquele bando de malucos', diz Lula sobre 2026

© <p>Getty Images</p>

RECIFE, PE E MISSÃO VELHA, CE (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse nesta sexta-feira que deverá ser candidato em 2026 para impedir a volta ao poder do que ele chamou de "banco de malucos".

"Não vou entregar esse país de volta àquele banco de malucos que quase destroem esse país nos últimos anos. Eles não voltarão, podem estar certos disso", afirmou.

"Não voltarão não é porque lula não quer, é porque vocês não vão deixar eles voltarem", disse em Missão Velha, no Ceará, a 535 quilômetros de Fortaleza.

"Se tiver com a saúde que estou hoje, com a disposição que estou hoje, podem ter certeza que serei candidato outra vez para ganhar eleições nesse país."

A declaração foi proferida durante evento após visita de Lula a um dos trechos finalizados da ferrovia Transnordestina no Ceará.

Durante a cerimônia no interior cearense, o governo anunciou liberação de novos recursos para a obra da ferrovia, além de estrear o trecho de Missão Velha.

Segundo o governo federal, o início da operação da Transnordestina está previsto para o fim de 2025, com os primeiros transportes de cargas saindo do Piauí até a região centro-sul do Ceará e algumas regiões de Pernambuco. Ao todo, a ferrovia tem 1.209 quilômetros de extensão e passa por 53 municípios.