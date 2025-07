Eduardo Bolsonaro celebra punição a Moraes e diz: "Mais por vir"

© Getty

O deputado estadual Eduardo Bolsonaro (PL-SP) celebrou publicamente, nesta sexta-feira (18), a decisão do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de revogar o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de seus aliados na Corte e de familiares próximos. A medida, segundo Rubio, é uma resposta à atuação do Supremo, que ele acusa de promover censura e perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em postagem na rede social X (antigo Twitter), Eduardo agradeceu ao senador americano e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele ironizou a situação e falou sobre o “Custo Moraes”:

“Eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos EUA também — ou quem sabe até perderão seus vistos. Eis o CUSTO MORAES para quem sustenta o regime. De garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir!”, escreveu.

MUITO OBRIGADO Pres. @realDonaldTrump e @SecRubio



Eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos EUA também - ou quem sabe até perderão seus vistos.



Eis o CUSTO MORAES para quem sustenta o regime.



De garantido só posso falar… https://t.co/sjhwAHNjoQ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 18, 2025



A sanção ocorre dias após uma nova escalada na crise política envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira (18), a Polícia Federal realizou buscas na residência dele em Brasília e em outros endereços, como a sede do PL, partido ao qual está filiado.

Como parte das medidas impostas, Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, teve as redes sociais bloqueadas e está proibido de se comunicar com os filhos — inclusive Eduardo —, com outros réus e investigados pelo STF, com embaixadores e diplomatas, além de estar obrigado a permanecer em casa das 19h às 7h e aos finais de semana.

A tensão entre os governos brasileiro e americano também ganhou um novo capítulo nesta sexta, quando Donald Trump fez duras críticas ao grupo BRICS (formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Durante a cerimônia de assinatura da Lei GENIUS — que regula o uso de criptomoedas e fortalece o dólar — Trump ironizou o bloco:

“Existe esse grupinho chamado BRICS. Está desaparecendo rapidamente. Eles queriam tomar o lugar do dólar. Eu disse: qualquer país que estiver [com o BRICS], vai receber uma tarifa de 10%. Eles recuaram no dia seguinte. É impressionante. Não vamos deixar o dólar enfraquecer”, declarou.

Trump ainda afirmou que atacou os BRICS “de forma muito, muito dura” e que o grupo “não vai durar muito”. As declarações vieram no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de operação policial, e enquanto os EUA investigam práticas comerciais brasileiras que, segundo o governo americano, estariam prejudicando sua economia — incluindo temas como o Pix, o comércio informal da rua 25 de Março e a fiscalização anticorrupção.

O discurso de Trump e a ação de Rubio sinalizam um alinhamento com Eduardo Bolsonaro, que há meses faz um périplo por Washington em busca de retaliações contra ministros do STF. As recentes sanções parecem ser um primeiro passo nesse movimento — e, segundo o deputado, outros podem vir em breve.



