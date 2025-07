PF conclui perícia em pen drive achado no banheiro de Bolsonaro

© Getty Images

A Polícia Federal finalizou a análise técnica do pen drive encontrado no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante buscas realizadas na última semana. De acordo com a CNN, o laudo foi concluído nesta sexta-feira (18) no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, e deve ser enviado ao delegado responsável pela investigação na segunda-feira (21). O conteúdo extraído segue sob sigilo absoluto.

A existência do dispositivo veio à tona após um episódio inusitado durante a operação: segundo relato do próprio Bolsonaro, uma agente da PF pediu para usar o banheiro da residência e, ao retornar, teria aparecido com o objeto em mãos. “Ela só faltou dizer que estava na privada”, ironizou o ex-presidente, em fala a jornalistas nesta sexta.

Apesar do mistério em torno do conteúdo, a defesa de Bolsonaro sustenta desconhecer a origem do pen drive. O ex-presidente disse que nunca lidou com esse tipo de dispositivo e afirmou não ter questionado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se o objeto poderia pertencer a ela.

Além do pen drive, os agentes da PF apreenderam durante a operação valores em espécie – cerca de R$ 8 mil e US$ 14 mil – e o telefone pessoal de Bolsonaro, que também será submetido à perícia.