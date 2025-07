Saiba quais ministros do STF estão proibidos de entrar nos EUA

O governo Trump anunciou a revogação do visto de Alexandre de Moraes, seus aliados no STF e familiares. A medida foi celebrada por Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA. Decisão ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de operação da PF e colocado sob tornozeleira

Folhapress | 06:40 - 19/07/2025