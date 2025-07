Eduardo intensificou condutas ilícitas após tornozeleira em Bolsonaro, diz Moraes

© Getty

(FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) "intensificou as condutas ilícitas" depois da ação que terminou com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a liberdade restrita e monitorado por tornozeleira eletrônica.

Jair Bolsonaro foi alvo de operação de busca e apreensão na sexta-feira (18), autorizada por Moraes. Além de usar tornozeleira, ele não poderá sair de casa das 19h às 7h nem se aproximar de embaixadas, entre outras restrições. Durante a ação, a Polícia Federal encontrou US$ 14 mil na casa do ex-presidente.

"Após a adoção de medidas investigativas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bem como e imposição de medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro, o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas objeto desta investigações, por meio de diversas postagens e ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais", escreveu o ministro.

Moraes lista, em seguida, uma publicação de Eduardo Bolsonaro no X (antigo Twitter), outra no Facebook e uma entrevista concedida pelo deputado licenciado ao canal de notícias CNN Brasil. Em uma das postagens, Eduardo chama Moraes de "ditador" e "gangster de toga".

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde tenta jogar a opinião pública e o governo do país contra as autoridades brasileiras que investigam seu pai, Jair Bolsonaro. O inquérito no qual Moraes se manifestou investiga a conduta de Eduardo no país.

As medidas contra o ex-presidente da República foram neste inquérito. O principal processo contra Bolsonaro, porém, é um que já está na reta final. Bolsonaro é acusado de liderar uma trama golpista que culminou nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. Ele e vários de seus aliados podem ser condenados à prisão.