Após atacar governo Lula, Tarcísio diz que Brasil precisa de pacificação

Nesta sexta-feira (21), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falou na abertura da Coopercitrus Expo, em Bebedouro (a 395 quilômetros da capital), que o Brasil governado por Lula (PT) tem de entender o jogo geopolítico atual e trabalhar para pacificar as relações com os Estados Unidos, a poucos dias do início da vigência do tarifaço anunciado por Donald Trump.

No entanto, o discurso é bastante contraditório, uma vez que Tarcísio sempre apoio Bolsonaro e seu clã, além de outros políticos de extrema-direita, que sempre usam discurso de ódio e ataques contra o Partido dos Trabalhadores, Lula e outros partidos de esquerda.

Quando o governo de Donald Trump anunciou o 'tarifaço' contra o Brasil e promoveu ataques à soberania brasileira, Tarcísio apenas criticou as sanções dos EUA após duras críticas da população. O governador, inclusive, ficou alfinetando Fernando Haddad após o Ministro da Fazenda dizer que 'não se celebra ataque estrangeiro ao Brasil'.

Durante discurso, mesmo sem citar o nome de Lula, Tarcísio se dirigiu a "quem fala em nome do Brasil" e afirmou que a imposição de tarifas pode parecer interessante para quem aplica, "mas só até a página dois", e que, no médio e longo prazos, cria um mercado viciado.

"As duas maiores economias das Américas e as duas maiores democracias do ocidente não podem estar distantes. E é fundamental que a gente chegue a uma solução para isso. A solução vai vir da compreensão. Nós precisamos dessa compreensão de que o discurso eleitoral não pode estar acima do interesse nacional. E, se a gente tiver essa compreensão, nós vamos conseguir pacificar, nós vamos conseguir compreender o que está acontecendo", disse.

"Quem fala em nome do Brasil tem que ter essa compreensão, tem que trabalhar para distensionar as relações, tem que trabalhar para pacificar, tem que trabalhar para entender o jogo geopolítico, entender que o Brasil não ganha nada de se alinhar a determinados blocos em detrimento de outros", completou, tentando transferir uma 'culpa' ao governo por falta de relações comerciais com os EUA, mas não se manifestou sobre Trump afirmar que a decisão das sanções contra o Brasil ser política.

Corrida Presidencial

A crise provocada pelo tarifaço de Trump abalou as pretensões presidenciais de Tarcísio. O governador tenta consertar o estrago do episódio mudando seu discurso para os interesses do Estado, o que estremeceu sua relação com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além disso, empresários que apostavam em sua candidatura ao Planalto passaram a questionar sua independência do mesmo grupo.