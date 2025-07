Alexandre de Moraes bloqueia contas, bens e pix de Eduardo Bolsonaro

© Getty

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio integral dos bens do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), incluindo propriedades, contas bancárias e até a chave Pix. A medida foi tomada no sábado (19) e corre sob sigilo judicial.

A decisão está relacionada ao inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos, onde Eduardo denunciou suposta perseguição política por parte da Corte brasileira. Com a ordem de bloqueio, ele está impedido de movimentar qualquer valor, inclusive o salário recebido como deputado, que ficará retido.

A medida, considerada uma "asfixia financeira", busca interromper possíveis ações ilegais em andamento, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR). Para o órgão, Eduardo e o ex-presidente Jair Bolsonaro atuam para atrapalhar o curso do processo sobre a tentativa de golpe de Estado — ação que já está em fase avançada de julgamento no STF.

A ida de Eduardo aos EUA desencadeou reações diplomáticas, como a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto e a suspensão de vistos de ministros do STF, medidas adotadas pelo governo de Donald Trump.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., Eduardo confirmou o bloqueio:

“Alexandre de Moraes acabou de bloquear minha conta. Não vai encontrar nada. Pode prender meu pai, e ainda assim não mudarei minha conduta. Estou disposto a ir até o fim”, declarou.

Em outra decisão assinada no mesmo dia, Moraes alegou que o deputado intensificou suas ações ilícitas após a operação da Polícia Federal que teve como alvo Jair Bolsonaro, na sexta-feira (18). O ex-presidente, inclusive, admitiu em depoimento ter enviado R$ 2 milhões para manter Eduardo em solo americano, em uma articulação para influenciar o ex-presidente Donald Trump contra o STF.