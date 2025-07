Alcolumbre 'não tem urgência' para analisar veto de aumento de deputados

© Getty Images

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou a senadores que não pretende se empenhar para derrubar o veto do presidente Lula ao projeto que aumentava o número de deputados federais. A atribuição de convocar sessão para analisar o veto é do parlamentar que também é presidente so Senado.

De acordo com informações do jornalista Igor Gadelha, do 'Metrópoles', líderes do Centrão aponaram que o veto não deve ser uma prioridade para Alcolumbre na volta do recesso parlamentar.

Segundo aliados, Alcolumbre “não tem urgência” em pautar o veto e deixará o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) articular os votos para derrubar a decisão de Lula.

Para que um veto presidencial seja derrubado, é preciso que a maioria absoluta de deputados federais (257) e senadores (41) votem pela derrubada dele, em votação computada separadamente. Caso uma das duas Casas Legislativas não alcance votos suficientes para derrubar, o veto é mantido.

Vale lembrar que, após aprovação da medida na Câmara, Davi Alcolumbre chegou a afirmar que ele iria promulgar o aumento no número de deputados. “Se chegar [para promulgação] às 10h da manhã, será promulgado 10h01”, disse o senador na ocasião.

Congressistas de direita e centro estão sendo duramente críticados por seguirem com medidas no sentido oposto aos pedidos pela população. O aumento do número de deputados iria aumentar os gastos públicos do governo.