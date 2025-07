Em Miami, Eduardo Bolsonaro diz que não volta ao Brasil

© Getty Images

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na noite do último sábado (26), e afirmou que não tem intenção de retornar ao Brasil. Segundo ele, existe o temor de ser preso caso volte ao país. A declaração foi dada durante uma conversa no aeroporto com a colunista Thais Bilenky, do portal UOL.

De acordo com a colunista, Eduardo Bolsonaro disse que viajou a Miami para participar de um evento promovido por brasileiros, mas evitou fornecer mais detalhes sobre o encontro. Ao ser questionado sobre o vencimento da licença parlamentar que havia tirado para morar nos Estados Unidos, o deputado respondeu que não pretende voltar e justificou a decisão com o receio de ser detido no Brasil. Ele, no entanto, não esclareceu como pretende manter o mandato parlamentar à distância.

Durante a conversa, Eduardo também comentou as articulações que vem realizando com aliados do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Segundo o parlamentar, seu objetivo é ver o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes atrás das grades. “Meu sonho é botar o ministro Alexandre de Moraes na cadeia, como ele tem feito com tanta gente”, afirmou.

Aliados próximos confirmaram que Eduardo Bolsonaro e sua família estão atualmente residindo no estado do Texas, nos Estados Unidos. A mudança, inicialmente temporária, passou a ser tratada nos bastidores como um afastamento indefinido. O deputado federal havia solicitado licença do mandato para passar um período no exterior, mas essa licença expirou há cerca de uma semana.

A ausência prolongada do parlamentar e a indefinição sobre seu retorno têm levantado questionamentos quanto à regularidade de sua permanência fora do país no exercício do mandato. Ainda não há informações oficiais sobre como o deputado pretende lidar com essa situação administrativa na Câmara dos Deputados.

Nos últimos meses, Eduardo tem intensificado o contato com grupos conservadores nos Estados Unidos, especialmente entre aliados de Donald Trump. Essas movimentações ocorrem em um momento de tensão política no Brasil, envolvendo investigações sobre atos antidemocráticos e o cerco jurídico a figuras próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo.

O ministro Alexandre de Moraes, citado por Eduardo, é relator de inquéritos no Supremo Tribunal Federal que investigam ataques às instituições democráticas e a suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro também foi alvo de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores ao longo dos últimos anos.

A permanência do deputado nos Estados Unidos e suas recentes declarações ampliam o clima de embate entre setores da direita bolsonarista e o Judiciário brasileiro. Até o momento, não há informações sobre eventuais medidas que possam ser adotadas pela Câmara dos Deputados em relação à ausência de Eduardo Bolsonaro nem sobre possíveis consequências legais pelas falas dirigidas ao ministro do STF.

