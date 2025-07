Deputado italiano diz que Zambelli adota versão falsa sobre prisão e cita ameaças

© Getty Images

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O deputado italiano Angelo Bonelli, da oposição, negou que a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) tenha se entregado voluntariamente à polícia italiana na noite de terça-feira (29), quando foi presa em Roma.

Zambelli estava havia quase dois meses foragida na Itália, para escapar da condenação de dez anos de prisão por participar da invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Após a prisão, seu advogado no Brasil Fabio Pagnozzi afirmou que ela tinha se entregado às autoridades.

"É falso que ela tenha se entregado espontaneamente", disse Bonelli à reportagem nesta quarta-feira (30).

O parlamentar, do grupo Verde e de Esquerda, afirmou ter recebido a informação do endereço de Zambelli por volta das 18h40 de terça (13h40 no Brasil) e ter avisado a polícia italiana cerca de uma hora depois. "Às 21h, fui comunicado de que a polícia tinha batido à porta desse endereço e encontrado Zambelli", disse Bonelli.

Segundo ele, a brasileira estava em um apartamento no bairro Aurélio, na parte oeste da capital italiana. Trata-se de uma área residencial a cerca de 10 km da estação de trens Termini, a principal da cidade.

Com a prisão, que precisa ser validada nas próximas horas pela Justiça italiana, pode começar a tramitação do processo de extradição. Primeiro, no sistema Judiciário e no Ministério da Justiça e, depois, no governo italiano, que tem a última palavra.

A primeira-ministra Giorgia Meloni, da ultradireita, ainda não se manifestou sobre o caso. Procurado pela reportagem, o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê, Antonio Tajani, disse que não iria comentar.

Matteo Salvini, também vice-premiê e outro pilar da coalizão no poder, já se expressou favoravelmente à família de Jair Bolsonaro (PL). Encontrou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Itália, no fim de junho, e, há dez dias, afirmou que o ex-presidente é "perseguido pelos juízes de esquerda" no Brasil.

Segundo a imprensa italiana, Salvini afirmou ter intenção de visitar Zambelli na prisão.

"Da parte da direita italiana haverá vontade de transformar esse caso em um caso político, como está fazendo [Donald] Trump com as decisões dos juízes brasileiros", afirmou Bonelli.

Para o deputado, a possibilidade de a defesa de Zambelli argumentar que ela é uma perseguida política e por isso a extradição deveria ser rejeitada poderá colocar o governo italiano diante de uma escolha que pode ter consequências graves.

"Seria algo gravíssimo se o governo italiano tomasse essa decisão. Não se trata de uma pessoa condenada por um fato de opinião. Isso abriria não só um conflito entre os dois países, mas um problema institucional na Itália muito relevante", disse.

Bonelli, que postou a informação da prisão nas redes sociais, disse que está recebendo ameaças, presumivelmente de perfis brasileiros. "Nas últimas horas, nos vários perfis sociais, estou recebendo dezenas de insultos pesados e ameaças, inclusive de morte. Vou fazer uma denúncia à polícia", afirmou.

O parlamentar acompanha o caso Zambelli desde quando a deputada declarou sua intenção de viajar à Itália para escapar da condenação. Antes de entrar no país, ela disse que se considerava "intocável" no país, por também ser cidadão italiana.

Na visão da congressista, isso impediria que a extradição pedida pelo governo brasileiro fosse confirmada pelo governo italiano. Tanto a Constituição italiana quanto acordos de cooperação judiciária entre Brasil e Itália preveem que a extradição aconteça, mesmo de quem possui a dupla cidadania.

"Cumpri minha função de cidadão e deputado porque fiquei indignado com essa declaração. Ninguém é intocável, é uma afirmação inaceitável", disse o deputado.

Desde então ele foi autor de dois pedidos formais de esclarecimentos ao governo italiano, que foi à Câmara dar respostas. Em 16 de julho, o governo negou conhecer a localização de Zambelli e voltou a dizer que quando ela entrou no país seu nome ainda não constava da lista da Interpol.