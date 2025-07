'Sensação de missão cumprida', diz Eduardo Bolsonaro após sanção de Trump a Moraes

© Getty Images

BRUNO RIBEIRO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou um vídeo na tarde desta quarta-feira (30) em que agradece ao presidente americano, Donald Trump, e ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pela adoção de sanções contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, mas afirma que "existem várias outras batalhas adiante".

Na mensagem, o deputado diz que havia deixado claro que sua ida aos EUA tinha como objetivo a aplicação das sanções, e afirma ter a "sensação de missão cumprida".

"Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nesta tomada de decisão", disse.

Segundo Eduardo, essas autoridades tiveram "a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso", sem explicitar quais seriam essas violações.

Ele classificou as atitudes de Moraes como "tirania". "Hoje tenho a sensação de missão cumprida, mas nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque, você sabe, somos nós mesmos os responsáveis por manter nossas liberdades", afirmou.

"Esta medida, vamos lembrar, não é o fim de nada, mas o primeiro passo para que existam meios suficientes de resgatar nossa democracia, a harmonia entre os Poderes e a normalidade das instituições", disse.

Eduardo afirmou ainda esperar "que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam, de modo a resgatar a normalidade democrática nacional".

O deputado e o clã Bolsonaro vêm tentando aprovar uma proposta de anistia para libertar condenados por participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e também beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no STF sob a acusação de liderar a trama golpista.

Ele finalizou o vídeo desejando "que Deus abençoe a América" e que também abençoe o Brasil.

