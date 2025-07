Bolsonaro evita comentar sanção dos EUA a Moraes: 'Nada com isso"

© REUTERS/Guga Matos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recusou a comentar as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Abordado por jornalistas nesta quarta-feira (30) na saída da sede do PL, em Brasília, Bolsonaro foi sucinto ao responder à CNN:

“Não tenho nada com isso.”

A declaração ocorre no mesmo dia em que o Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), anunciou medidas contra Moraes com base na Lei Magnitsky, que permite a sanção de estrangeiros acusados de violar direitos humanos.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, justificou a decisão afirmando que Moraes conduziu uma “caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras”, com censura, detenções arbitrárias e processos politizados — inclusive contra Bolsonaro.

“A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos EUA e as liberdades de nossos cidadãos”, disse Bessent.

Trump impõe tarifa de 50% e fala em “ameaça à segurança nacional”

Ainda nesta quarta, o ex-presidente americano Donald Trump assinou uma ordem executiva impondo tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Segundo a Casa Branca, a medida é uma resposta às “ameaças incomuns e extraordinárias” representadas pelo governo brasileiro à política externa, economia e liberdade de expressão nos EUA.

O documento oficial menciona que o Brasil estaria violando direitos humanos ao perseguir e censurar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, o que teria minado o Estado de Direito no país.

“A ordem declara uma nova emergência nacional e estabelece tarifa adicional de 40%, com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977”, afirma a nota da Casa Branca.

Eduardo Bolsonaro comemora sanção a Moraes

Enquanto o pai preferiu o silêncio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) celebrou publicamente a decisão americana. Em nota publicada nas redes sociais, ele classificou a sanção como “histórica” e disse que a medida está “longe de ser o passo final”.

“Sob a liderança do presidente Donald J. Trump, os EUA confirmaram o que milhões de brasileiros já sabiam: Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos”, escreveu.

O mundo está olhando para o Brasil. Hoje, os EUA anunciaram sanções contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos humanos. É um marco histórico e um alerta: abusos de autoridade agora têm consequências globais.



