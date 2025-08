Lula diz estar "aberto ao diálogo" sobre tarifas após gesto positivo de Trump

© Lusa

“Sempre estivemos abertos ao diálogo”, escreveu Lula da Silva nas redes sociais na sexta-feira, em uma aparente resposta às declarações de Trump, que disse, no mesmo dia, que o brasileiro poderia falar com ele “quando quisesse”, embora tenha insistido que “as pessoas que lideram o Brasil fizeram coisas erradas”.

Apesar de declarar abertura para o diálogo, Lula esclareceu que “quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições”, em declarações feitas após ataques da Casa Branca ao Supremo Tribunal do país sul-americano pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.

O governo dos EUA sancionou na quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes — relator do processo contra Bolsonaro —, com o congelamento de todos os bens ou propriedades que o magistrado possa ter em território norte-americano, acusando-o de violar a liberdade de expressão ao ordenar a remoção de mensagens antidemocráticas nas redes sociais.

Foi também com base nessa crítica ao julgamento de Bolsonaro e à atuação do ministro que Trump impôs uma tarifa de 50% sobre uma parte significativa das importações brasileiras.

Lula da Silva, que não detalhou se ou como irá responder às tarifas, afirmou ainda que o governo está trabalhando “para proteger” a economia, as empresas e os trabalhadores.

Trump publica decreto com tarifas globais e confirma Brasil como maior atingido Entre as taxas, estão 41% para a Síria, 39% para a Suíça, 30% para a África do Sul e 15% para a Venezuela. Lesoto, que também havia sido ameaçado com uma taxa de 50%, receberá uma tarifa de 15%. Folhapress | 21:02 - 31/07/2025

Apesar de as autoridades brasileiras já terem demonstrado disposição para negociar uma saída antes que as tarifas entrem em vigor, a Casa Branca ignorou, até agora, essas tentativas.

Leia Também: Moraes compara atos de Eduardo Bolsonaro nos EUA a tentativa de golpe