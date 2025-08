Parlamentares são 'ridicularizados' nas redes após protestos no Congresso

© Getty Images

Nesta terça-feira (5), parlamentares de direita e extrema-direita decidiram obstruir os trabalhos do Legislativo alegando estarem insatisfeitos com a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Bolsonaristas fizeram discursos ao vivo para redes sociais de dentro do plenário: "Nota muito ruim. Eu acho que o Davi não deveria tratar a nós da oposição de forma humilhante como está nos tratando. Ouvir a nossa voz. Aí solta uma nota dizendo que quer diálogo?", disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Os parlamentares citaram também a proposta de anistiar os processados pelos ataques às sedes dos Poderes em 8 de Janeiro de 2023, incluindo o próprio Bolsonaro, e o impeachment de Moraes, responsável pela prisão.

Na ocasião, deputados colocaram fitas nos olhos e bocas como sinal de protesto. Porém, as manifestações passaram a ser ridicularizadas nas redes sociais, onde diversos vídeos viralizaram. Em imagens que circulam no 'X', Erika Hilton surge criticando outro parlamentar que afirmou que estava sendo censurado: "Censura é o que vocês estão fazendo com a gente, impedindo a Câmara de funcionar. Isso é censura!", disse relembrando que a Justiça brasileira está seguindo todos os ritos no processo contra Jair Bolsonaro de forma correta.

eu amo a erika hilton vsf kkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/gYKHZUVA6C — faah (@faahlso) August 5, 2025

Repercutindo as manifestações de bolsonaristas, internautas fizeram publicações com memes dos parlamentares: "A pauta deles é só Bolsonaro, eles não tem pauta pro Brasil", "Inacreditável. Como pode esse país ser uma chacota por causa desses homens", "Se isso não é pão e circo, é o que? Esse povo só brinca com a gente. Bando de vagabundos!! Políticos são escória... Não dou palco a ninguém!" e "Os cara ainda recebem salário pra fazer isso. Incrível!", foram alguns comentários.

Trabalhos na Câmara

O presidente da Câmara cancelou a sessão desta terça e convocou uma reunião de líderes para quarta-feira (6) para tratar da pauta, a ser "definida com base no diálogo e no respeito institucional".

Alcolumbre, que também preside o Congresso Nacional, classificou como arbitrária a ocupação das mesas diretoras do Legislativo por bolsonaristas, que estão bloqueando os trabalhos dos parlamentares no primeiro dia após o fim do recesso. Motta declarou que agirá para que os interesses da população não fiquem em segundo plano.