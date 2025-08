Responsabilidade maior por tarifaço de Trump é da família Bolsonaro, diz Eduardo Leite

© Getty

LUCAS MARCHESINI

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), disse que a família Bolsonaro é a maior responsável pela sobretaxa aplicada pelos Estados Unidos às importações do Brasil.

"A responsabilidade maior está na família Bolsonaro, não há dúvidas disso. Eles mesmo avocam", disse Leite ao sair do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), onde se encontrou com o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

"De outro lado, não dá para negar que muitas manifestações feitas pelo presidente Lula contribuíram para ambiente de animosidade, que não colaboram para melhor ambiente diplomático."

Leite citou como exemplo o governo do Canadá, que "tem sido alvo constantemente de declarações do presidente Trump e reage com muita sobriedade". "Firmeza não tem relação com grosserias, ataques", disse.

O governador isentou Alckmin das críticas, dizendo que observa nele "muito esforço".

Leite se reuniu com Alckmin na busca por ajuda para as empresas do seu estado que serão afetadas pelas tarifas comerciais americanas.

Segundo ele, há um impacto mais forte na indústria de armas, produtos de metal, calçadista, couros e produtos de madeira.

"Há uma busca por nova lista de exceções e a expectativa é de que possam incluir mais produtos", afirmou. Um caso que merece especial atenção, segundo Leite, é o de armas e munições.

"Alckmin relatou que tem conversas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos e outros representantes na busca por novas exceções ou até mesmo uma revisão da tarifa", afirmou.