Deputado Paulo Bilynskyj segura repórter Guga Noblat pelo pescoço; vídeo

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) agrediu fisicamente o jornalista Guga Noblat, do ICL Notícias, nesta quarta-feira (6), nos corredores da Câmara dos Deputados, em Brasília. A confusão teve início após o repórter questionar o parlamentar sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre as tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros.

Durante a abordagem, Bilynskyj demonstrou irritação e respondeu com insultos. “Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou só fica fazendo propaganda do Lula?”, disse o deputado, que também chamou o repórter de “tchutchuca do Lula”.

Em seguida, o clima se agravou. Noblat provocou o parlamentar ao mencionar sua reputação violenta. Ao ouvir a insinuação, Bilynskyj segurou-o pelo pescoço. “Se você faz o que faz com mulher, imagina o que faria comigo”, afirmou o jornalista. O deputado, então, reagiu com violência: “O que eu faço com mulher?”, perguntou, enquanto agarrava o pescoço de Noblat.

A provocação de Noblat faz referência ao histórico do parlamentar. Antes de ser eleito deputado federal, Paulo Bilynskyj atuava como delegado da Polícia Civil de São Paulo e também acumulava seguidores como influenciador digital. Ele se tornou nacionalmente conhecido em 2020 após o caso da morte de sua namorada, Priscila Delgado Barrios, de 27 anos, dentro do apartamento onde viviam.

De acordo com as investigações, Priscila teria atirado no então delegado, motivada por ciúmes, e depois cometido suicídio. Bilynskyj sobreviveu aos seis tiros, mas ficou com sequelas permanentes, incluindo a amputação do dedo médio da mão direita e perda de movimentos. O caso foi arquivado em 2021.

Guga Noblat compartilhou o momento em suas redes sociais e desabafou:



Bilinsky perdeu a linha e quase me agrediu, chegou a fazer uma massagem no meu pescoço. Depois de me insultar, ele ouviu na cara que tem fama de ser violento com mulher e achou que ia me intimidar, aqui não, tchu tchuquinha do Bolsonaro. Veja mais no ICL, em reportagem sobre o PL… pic.twitter.com/3aOZYaEhK1 — GugaNoblat (@GugaNoblat) August 6, 2025



Após a agressão a Noblat, Eduardo Moreira, fundador do ICL, se pronunciou sobre o ocorrido por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

“É inacreditável que uma coisa como essa aconteça e as pessoas comecem a achar normal. A gente exige que a Câmara dos Deputados tome uma providência”, disse. “Um deputado como esse deveria ser cassado, é uma agressão ao Guga Noblat, uma agressão à imprensa brasileira e ao Instituto Conhecimento Liberta. Nós vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis e a gente espera que todos vocês fiquem conosco nessa indignação e exijam providências.”

