Eduardo Bolsonaro diz que sanção dos EUA por Mais Médicos é recado a 'ministros e burocratas'

(FOLHAPRESS) - O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que a decisão dos Estados Unidos de revogar o visto de brasileiros que trabalharam na implementação do programa Mais Médicos é um "recado" de que nem burocratas, nem ministros estarão imunes a eventuais punições do presidente americano, Donald Trump.

"A medida é também um recado inequívoco: nem ministros, nem burocratas dos escalões inferiores, nem seus familiares estão imunes. Mais cedo ou mais tarde, todos os que contribuírem para sustentar esses regimes responderão pelo que fizeram –e não haverá lugar para se esconder. Seguiremos com nossas agendas em Washington DC ao longo da quinta-feira", disse em nota.

O Departamento de Estado anunciou nesta quarta (13) a revogação de vistos de "vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da Opas [Organização Pan-Americana de Saúde] cúmplices no esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano".

O Mais Médicos foi criado em 2013, na gestão Dilma Rousseff (PT), e contratou médicos cubanos para atuarem em regiões remotas até 2018.

A gestão Trump afirmou que revogou os vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman. O Departamento de Estado justificou a medida porque ambos "trabalharam no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam um papel no planejamento e na implementação do programa".

Mozart é atualmente secretário de Atenção Especializada à Saúde e muito próximo do ministro Alexandre Padilha (Saúde). Já Kleiman é coordenador-geral para COP30 da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), organização intergovernamental da qual fazem parte os governos de países que têm floresta amazônica em seus territórios.

Mozart, à época da implementação do programa, era secretário no Ministério da Saúde. Já Kleiman, diretor.

Eduardo Bolsonaro está em nova viagem a Washington nesta semana para conversar com autoridades americanas sobre a extensão das sanções ao Brasil pelo que veem como censura e perseguição a apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). O empresário Paulo Figueiredo está na capital americana também.

Ambos atuam desde janeiro para conseguir punições ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em retaliação por suas decisões.

"O anúncio feito hoje pelo secretário de Estado Marco Rubio, de origem cubana, de sanções contra financiadores da ditadura comunista cubana travestidos de programas governamentais reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários, como os de Cuba e os que Moraes e Lula tentam transformar o Brasil, para que não espalhem seu alcance pelo continente impunemente", afirmaram Eduardo e Figueiredo na nota.

O Departamento de Estado também anunciou a restrição de vistos para autoridades dos governos de Cuba, de países africanos e de Granada "sua cumplicidade no esquema" das missões médicas cubanas, informou nesta quarta-feira (13) o Departamento de Estado.

Apesar de não envolver o ex-presidente Jair Bolsonaro, o fato de os EUA terem mirado o Brasil pela prática passada de contratação de médicos de Cuba é uma sinalização de que o governo americano pode estar disposto a punir também integrantes do governo federal.

Desde julho, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, passou a aplicar sanções ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes, esta é a primeira vez que uma autoridade do Executivo é atingida.

Até agora, os EUA revogaram vistos de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) para entrar no país, aplicaram uma sanção financeira com base na Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, e aplicaram tarifas de 50% sobre os produtos importados brasileiros.

Essas medidas foram tomadas sob a justificativa de que Moraes tem censurado empresas e cidadãos residentes e com cidadania americana e promovido uma "caça às bruxas" ao ex-presidente Jair Bolsonaro.