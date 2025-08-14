Notícias ao Minuto
Procurar

Justiça afasta prefeito de São Bernardo por suspeita de corrupção

Marcelo Lima (Podemos) foi afastado por um ano por decisão judicial após investigação da PF sobre propina e contratos irregulares. Um empresário e um servidor foram presos, e o primo do prefeito também é alvo de buscas

Justiça afasta prefeito de São Bernardo por suspeita de corrupção

© Reprodução- Facebook

Notícias ao Minuto
14/08/2025 09:10 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto

Política

Marcelo Lima

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado de suas funções por um ano nesta quinta-feira (14) em decorrência de uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura. A ação resultou na prisão de um empresário e de um servidor público.

 

A investigação teve seu início no mês passado, quando a Polícia Federal apreendeu R$ 14 milhões em posse de um servidor que, segundo a corporação, atuava como operador financeiro do prefeito. As autoridades apontam indícios de propina em contratos públicos nas áreas de obras, saúde e manutenção.

 
 Prefeito usará tornozeleira eletrônica
 

Embora a Justiça tenha negado o pedido de prisão preventiva de Marcelo Lima, o juiz responsável pelo caso determinou seu afastamento do cargo e o uso de tornozeleira eletrônica. O equipamento será instalado após o cumprimento de um mandado de busca na residência do político.

A operação da PF também teve como alvo o vereador Danilo Lima Ramos (Podemos), que é presidente da Câmara Municipal e primo do prefeito, além do suplente de vereador Ary José de Oliveira (PRTB).

Centrão e oposição querem limitar regulação de big techs a temas denunciados por Felca

Centrão e oposição querem limitar regulação de big techs a temas denunciados por Felca

Aliados de Motta defendem que os temas que discutem o ambiente digital sejam tratados separadamente, justamente para evitar que a polarização política contamine a tramitação desse projeto de defesa das crianças e adolescentes

Folhapress | 07:45 - 14/08/2025

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você