Justiça afasta prefeito de São Bernardo por suspeita de corrupção

© Reprodução- Facebook

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado de suas funções por um ano nesta quinta-feira (14) em decorrência de uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura. A ação resultou na prisão de um empresário e de um servidor público.

A investigação teve seu início no mês passado, quando a Polícia Federal apreendeu R$ 14 milhões em posse de um servidor que, segundo a corporação, atuava como operador financeiro do prefeito. As autoridades apontam indícios de propina em contratos públicos nas áreas de obras, saúde e manutenção.



Prefeito usará tornozeleira eletrônica



Embora a Justiça tenha negado o pedido de prisão preventiva de Marcelo Lima, o juiz responsável pelo caso determinou seu afastamento do cargo e o uso de tornozeleira eletrônica. O equipamento será instalado após o cumprimento de um mandado de busca na residência do político.

A operação da PF também teve como alvo o vereador Danilo Lima Ramos (Podemos), que é presidente da Câmara Municipal e primo do prefeito, além do suplente de vereador Ary José de Oliveira (PRTB).