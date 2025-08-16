Tarcísio intensifica agenda política após prisão de Bolsonaro e marca distância de Lula e Moraes

© Reuters

(FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) intensificou as críticas ao governo Lula (PT) e ampliou os encontros com empresários dos setores agrícola e financeiro nas duas semanas seguintes à decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Embora afirme que trabalha por sua reeleição em São Paulo, Tarcísio é considerado o principal nome do bolsonarismo para disputar a Presidência em 2026.

Bolsonaro foi preso no dia 4 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que entendeu que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares no inquérito que apura possível prática de coação e obstrução a investigações por seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.

Nos primeiros dias após a prisão, Tarcísio manteve agendas de governo em São Paulo, com reuniões no Palácio dos Bandeirantes e visitas ao interior, em cidades como Pirapora do Bom Jesus, Holambra, Agudos, Lençóis Paulista e Dois Córregos. A exceção foi a viagem a Brasília, no dia 7, quando foi visitar o aliado e, ao lado de outros governadores de oposição, discursou contra Lula e o STF.

Na semana passada, a rotina ganhou caráter mais político. Foram três palestras para empresários do setor financeiro e do agronegócio, um jantar na casa do cantor Latino, nos Jardins, que reuniu nomes ligados ao bolsonarismo, um almoço oferecido pelo Bank of America e viagens a Cuiabá (MT) e Sorocaba (SP). Em duas das palestras, defendeu explicitamente a saída de Lula.

O jantar em São Paulo foi divulgado nas redes sociais de Latino. O cantor, autor da música "Me Leva", que ganhou versão no jingle de campanha de Tarcísio ao governo paulista, abriu as portas da casa para empresários que ouviram o governador falar das políticas públicas que executa, segundo relatos. O evento reuniu empresários bolsonaristas como Flávio Rocha, dono da rede Riachuelo.

Em evento do BTG Pactual, na quarta-feira (13), Tarcísio disse que "o Brasil não aguenta mais excesso de gastos, não tolera mais aumento de impostos, não tolera mais corrupção, não aguenta mais o PT, não aguenta mais o Lula".

No dia seguinte, em Cuiabá, em palestra promovida pelo Itaú com empresários do agronegócio, foi ainda mais direto: "Está na hora de a gente trocar o motorista, está na hora de trocar o piloto, porque esse carro pode andar muito rápido. A gente tem uma Ferrari na mão, mas um piloto muito ruim. Esse é o recado que temos que dar no ano que vem."

A ida a Mato Grosso foi vista por aliados como sinal de mudança de postura. Até semanas atrás, o governador evitava participar de eventos fora do estado para não reforçar a imagem de pré-campanha nacional. Desta vez, aceitou o título de cidadão cuiabano, posou para fotos com moradores e circulou ao lado do governador Mauro Mendes (União Brasil).

Após a prisão do ex-presidente, Tarcísio também alterou sua estratégia em relação ao tarifaço imposto pelo governo Donald Trump.

Até o mês passado, conforme apurou a Folha de S.Paulo, Tarcísio avaliava que a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros era negativa para seu campo político. Ele temia que os impactos econômicos fossem associados ao bolsonarismo, já que Eduardo Bolsonaro é apontado como patrocinador da medida. Em conversas reservadas, ele chegou a admitir que perderia para Lula caso a eleição fosse realizada naquele momento.

Com o cenário reconfigurado após a prisão, seu grupo político se reorganizou.

Desde então, o governador passou a cobrar publicamente que Lula abra negociações com Trump. "Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença", disse, no Congresso Brasileiro do Agronegócio, em São Paulo.

Já em Sorocaba, na entrega de um batalhão da PM, afirmou que o cenário de falta de diálogo "está muito cômodo" para Lula e citou que o presidente russo Vladmir Putin, em guerra com a Ucrânia, se reuniu com Trump.

Apesar da guinada, Tarcísio nega que a prisão de Bolsonaro tenha resultado em intensificação de sua agenda. "Nada a ver. A gente sempre fez agenda de todas as naturezas para atender a todos", disse em Sorocaba. Segundo ele, o projeto é permanecer em São Paulo. "Com relação à eleição do ano que vem, minha ideia é ficar em São Paulo, é concorrer à eleição. Tem muita coisa começando agora que a gente vai entregar em 2029, 2030."

Além da mudança de postura em relação ao tarifaço, o governador também se afastou dos ministros do STF. Nos bastidores, políticos de diferentes partidos dizem que Tarcísio tem bom trânsito na corte e poderia atuar como ponte com os bolsonaristas. Antes da prisão de Bolsonaro, havia expectativa de que abrisse diálogo com Gilmar Mendes, decano da corte, em um evento em Brasília, mas o encontro não ocorreu.

Na última segunda-feira, em São Paulo, Tarcísio preferiu não comparecer a uma cerimônia do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que contou com a presença de Moraes. Optou por seguir em agenda com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), aliado próximo, na entrega de câmeras de vigilância integradas a um programa municipal. O gesto foi interpretado como sinal de distanciamento dos ministros do Supremo.

No mercado e na política, a movimentação de Tarcísio é vista como tentativa de ocupar o vácuo deixado pela prisão de Bolsonaro. Para aliados, mesmo com as negativas públicas, a série de viagens, discursos e encontros aproxima cada vez mais o governador do papel de candidato natural do bolsonarismo à Presidência.

