Silas Malafaia chama Eduardo Bolsonaro de “babaca inexperiente” em áudios

Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que o pastor Silas Malafaia fez duras críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em conversas privadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. As trocas ocorreram após o governo de Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto.

Nos diálogos, Malafaia chamou Eduardo de “inexperiente” e acusou o parlamentar de atrapalhar a estratégia política do grupo. “Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior. ESTOU INDIGNADO! Só não faço vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira”, escreveu em mensagem enviada em 11 de julho de 2025, às 17h55.

Dois dias antes, Trump havia justificado a taxação em sua rede social, dizendo que a medida estava ligada ao tratamento dado a Bolsonaro, que será julgado no próximo mês pela Primeira Turma do STF por participação em uma trama golpista. O ex-presidente norte-americano classificou o processo como “caça às bruxas”.

Malafaia também se mostrou irritado com reportagens na imprensa. Ele criticou uma publicação da jornalista Mônica Bergamo no X, que revelava uma tentativa do governador Tarcísio de Freitas de convencer ministros do STF a liberar Bolsonaro para viajar aos EUA e negociar com Trump. “O amadorismo político de vocês me impressiona! Gilmar vazou para Mônica Bergamo o pedido de vocês. Quer falar com Trump? Faz uma videoconferência, não precisava se expor. É piada!”, escreveu.

Pouco depois, às 18h07, Malafaia relatou a Bolsonaro ter recebido ligação de um jornalista sobre uma suposta “discussão violenta” entre o ex-presidente e Eduardo. O pastor suspeitou de vazamentos de informações por alguém próximo à família. Bolsonaro, em áudios, negou o conflito.

As críticas continuaram em novos áudios. Ao elogiar o senador Flávio Bolsonaro por uma entrevista à GloboNews, Malafaia voltou a atacar Eduardo: “E vem o teu filho babaca falar merda! Dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara… mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele: a próxima que tu fizer eu gravo um vídeo e te arrebento! Falei pro EDUARDO.”