Figueiredo diz que EUA revogaram vistos de Lewandowski e Pacheco; ministro e senador não confirmam

Lewandowski e Pacheco, porém, não receberam por enquanto comunicado oficial dos americanos sobre o impedimento de entrar no país. O governo dos EUA também não confirmou a medida

Folhapress
21/08/2025 13:00 ‧ há 42 minutos por Folhapress

(FOLHAPRESS) - O empresário Paulo Figueiredo afirmou nesta quarta-feira (20) que os Estados Unidos revogaram os vistos do ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que foi presidente da Casa de 2021 até fevereiro deste ano.

 

Lewandowski e Pacheco, porém, não receberam por enquanto comunicado oficial dos americanos sobre o impedimento de entrar no país. O governo dos EUA também não confirmou a medida.

Figueiredo, por sua vez, afirma ter recebido informações de autoridades do governo Donald Trump de que o cancelamento dos vistos foi efetivado, da mesma forma como ocorreu com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) antes.

"Enquanto a Polícia Federal vem com indiciamentos inúteis, confirmo que o senador Rodrigo Pacheco, e o ministro Ricardo Lewandowski - e seus familiares - tiveram seus vistos americanos revogados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América", afirmou Figueiredo em post no X.

Além de ter cancelado o visto do ministro Alexandre de Moraes, o governo Donald Trump também revogou a autorização de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, que trabalharam na implementação do programa Mais Médicos.

A mulher e a filha do ministro Alexandre Padilha (Saúde) tiveram o visto aos Estados Unidos cancelado, segundo informou o próprio consulado do país em São Paulo à família, por conta da relação com o programa. O Mais Médicos foi criado na gestão de Padilha na Saúde em 2013 e contratou médicos cubanos até 2018 –medida alvo de crítica dos EUA.

A medida foi tomada dois dias depois de o Departamento de Estado do governo Donald Trump cancelar o visto de funcionários que implementaram o programa Mais Médicos.

Como a Folha mostrou, Padilha havia sido incluído na lista. O ministro, porém, está com o visto vencido, por isso a medida não o atingiu. Lewandowski seria o primeiro ministro do governo e Pacheco, integrante do Legislativo, a terem os vistos revogados.

