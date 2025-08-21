Notícias ao Minuto
Gleisi diz que mensagens de Bolsonaro, Eduardo e Malafaia provam conspiração golpista

"São conversas indecentes entre pessoas que comemoram as sanções contra nossa economia, tramam contra a Justiça e não se incomodam com as consequências para o país e a população", disse Gleisi

Folhapress
21/08/2025 16:24 ‧ há 42 minutos por Folhapress

Política

Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) disse que as mensagens trocadas entre Jair Bolsonaro, o filho Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, reveladas na quarta-feira (20) são provas definitivas de uma conspiração feita por eles contra o Brasil.

 

O teor das conversas foi divulgado em relatório da Polícia Federal, que indiciou pai e filho por obstrução de justiça e fez buscas e apreensões na casa de Malafaia.

"As mensagens trocadas entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia sobre a chantagem de Donald Trump são a prova definitiva da conspiração dos golpistas contra o Brasil", escreveu Gleisi no X (antigo Twitter).

Trechos das conversas expuseram ofensas de Malafaia contra Eduardo, que por sua vez enviou xingamentos ao pai, após Bolsonaro chamá-lo de imaturo em uma entrevista.

"São conversas indecentes entre pessoas que comemoram as sanções contra nossa economia, tramam contra a Justiça e não se incomodam com as consequências para o país e a população. Quanto mais se aprofundam as investigações, mais é revelado sobre os métodos sujos da extrema-direita, sua sede de poder e seu desprezo pela democracia e pela soberania nacional."

