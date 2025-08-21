Notícias ao Minuto
Coaf aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano

Coaf identificou movimentações suspeitas nas contas de Jair Bolsonaro; relatório da PF investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e repasses a familiares do ex-presidente

Rafael Damas
21/08/2025 18:00 ‧ há 47 minutos por Rafael Damas

Política

Justiça

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal enviou um novo relatório ao Supremo Tribunal Fedral (STF), no qual aponta que identificou movimentações financeiras de R$ 30,5 milhões nas contas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre março de 2023 e fevereiro de 2024, segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

 

No período citado no documento, foram registrados R$ 30,5 milhões em créditos e R$ 30,5 milhões em débitos. Bolsonaro transferiu R$ 2,1 milhões para seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mais outros valores de menores quantias. Enviou para Michelle Bolsonaro R$ 2,9 milhões entre setembro de 2023 e agosto de 2024; desse total, há R$ 1,9 milhão da empresa MPB Business, da qual é sócia. No mesmo período, a ex-primeira dama gastou R$ 3,3 milhões. Carlos e Jair Renan também aparecem nos relatórios. Os investigadores da PF informaram que, do total movimentado, 60% foi obtido por meio de PIX.

As transações foram consideradas atípicas pelo Coaf, que repassou as informações à PF, que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA contra a soberania nacional.

O Coaf também apontou que parte deste dinheiro foi recebido de apoiadores através de PIX, também de pagamentos do Partido Liberal, do qual Bolsonaro faz parte.

